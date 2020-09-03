对标先进疏通堵点 为“两先区”建设注入强劲持久动力

由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会近日在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。
发布会上，大连市荣获国际化营商环境建设标杆城市称号。近年来大连把优化营商环境摆在突出位置，对标先进，着力解决各种难点、痛点、堵点问题，让“办事不找人”“不见面审批”成为大连的亮丽名片，为大连“两先区”建设注入强劲持久的动力。
以“放管服”改革为统领，强力推动“一网通办”改革。持续深化简政放权。大连近年来调整行政职权114项，其中取消30项，增加23项，承接42项，明确以市县属地化管理为主的16项，调整管理方式3项。开展消除审批和许可“灰色地带”专项整治行动，清理“变相审批”293项，精简办事环节259个，减少申请材料168件，缩短办理时限5948个工作日，修改各类实施清单瑕疵问题1681个。
开展“营商环境突出问题”专项整治，破解企业群众痛点难点堵点问题。明确20项专项整治任务，全市梳理出存在的问题382个，制定整治措施350项，整改完成问题369个，建立长效机制287项。通过专项整治，小微企业用户办电手续持续精简，2019年以来小微企业平均报装时间仅为6.1天；办理城乡居民养老保险标准全省统一，执行积案清理力度不断加大，2019年以前的执行积案清理达94.6%；文明交通行动大力推进，海关通关时间由25分钟压缩至15分钟，出入境候检时间实现不超过25分钟。
整合设立“8890营商便民服务热线”，全年受理市民和企业各类诉求57万余件，按时办结率达到98.49%。加大营商环境案件督查督办力度，去年全年共受理省转办和市本级营商环境案件171件，已办结案件140件，帮助各类企业追回欠款约2069万元。
大连市实施营商环境建设“一把手”工程，市委、市政府主要领导冲在第一线进行部署、推动、督查。聘请第三方机构对全市营商环境进行动态评估把脉，锁定问题、逐项整改。创新建立“服务秘书”制度，对重大项目提供全流程服务保障。聘请1551名营商环境监督员，将监督触角延伸至全市所有社区和村屯。
全市“放管服”改革成效明显，企业群众办事再提速。606个事项实现“最多跑一次”，154个事项实现“即来即办、立等可取”。推进建设工程项目审批制度改革，审批时间由200多个工作日压缩至90个工作日内；实施商事制度改革，将一般性企业开办时间压缩至3个工作日以内。
“谁砸大连招牌，市委、市政府就砸谁的饭碗！”大连市对破坏营商环境行为“露头就打”。今年以来大连已公布几十起影响营商环境典型案件，涉事的相关人员被公开曝光、追责问责，起到了良好的警示教育作用，推动营商环境持续优化。
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