聚焦改革创新 打造“示范区效率”

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，沈抚改革创新示范区荣获国际化营商环境建设标杆区称号。这一殊荣的背后，展示了示范区扩大开放的“宽度”，改革创新的“深度”和营商环境的“温度”。

6月8日，在沈抚改革创新示范区盛世五寰智能装备研发生产基地项目现场，项目建设正在快速推进。一个月前，这片地还只是规划图上的空白用地。“从项目签约到落地开工仅用30天，我们真正体验到了示范区效率。”沈阳盛世五寰科技有限公司负责人说，示范区多部门靠前服务，帮助企业尽快办理立项报告、完成绿化移植等，为他们节省了大量时间和资金。

企业负责人连连称赞“示范区效率”的背后，是当地招商引资服务体系的高效运行。一直以来，示范区始终瞄准“东北地区优化投资营商环境标杆区”这一目标，坚持把深化“放管服”改革作为核心抓手，突出政策引领、强化政策兑现、做优政务服务，以改革创新推动营商环境持续优化。

沈抚改革创新示范区党工委副书记、管委会主任董峰在论坛上接受采访时说，今年疫情期间，示范区对企业采取了超常规的帮扶措施，动用财政资金建立了数亿元规模的纾困基金。经过前置审核的企业，不需要任何担保抵押就可以得到款项支持，今天上午提出来，最迟明天下午就能到款。

为更好地帮助和扶持企业发展，最大限度减少疫情对企业经营带来的不利影响，除了提供资金支持，示范区还出台了一系列优化营商环境的政策措施，以政策为引领，全力打造环境更优、效率更高、活力更足的营商环境，为全面恢复正常生产生活秩序打下坚实基础。

示范区陆续出台了支持企业共渡难关的12条政策，这些“硬核”举措涵盖企业经营发展的方方面面，帮助企业解决在复工复产中可能遇到的问题。政策一出，有效提振了企业复工复产的信心，与此同时，各部门联合组成复工复产服务小组，主动深入企业进行政策的讲解，实地解决企业问题，在保障企业疫情防控的同时，为复工复产按下了“快捷键”。

今年以来，示范区围绕“优化营商环境标杆区”这个目标定位，以法治化、国际化思维优化政务环境的顶层设计，更加突出讲信誉、重信用，将率先在多领域全面实施“信用承诺制”审批，构建以信用为核心的审批制度，让诚信的人和诚信的企业，在示范区畅通无阻，全力实现服务更优，办事更易。

(责编：乔雪峰、毕磊)