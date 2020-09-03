原标题：错过等一年！红星美凯龙主办的第46届中国家博会(上海)即将开幕！

2020年全球黑天鹅事件频发，使得国内整个家居行业都面临前所未有的挑战。在家居行业复苏的关键时刻，一场品牌云集、阵容强大、汇集超千家各具特色参展企业的全球家居界盛会即将闪亮登场！

以“家居虹桥，链接未来”为主题的第46届中国家博会(上海)将于2020年9月7日-10日在上海虹桥国家会展中心盛大举办。本届中国家博会(上海)由中国对外贸易中心(集团)、红星美凯龙家居集团股份有限公司、中国轻工工艺品进出口商会、广东省家具协会、广州市家具行业协会联合主办，由中国对外贸易广州展览总公司、上海中贸美凯龙经贸发展有限公司承办，被誉为2020下半年全球规模最大的家居界盛会。届时，中贸展和红星美凯龙将联合多方，合力为家居行业呈现一场囊括家居题材全产业链、链接全球与未来的家居盛宴，助力家居企业寻找和把握新机遇。

作为展览行业“国家队”和主力军，本届展会使用位于上海虹桥国家会展中心一楼全部9个展厅，展览规模达25万平方米，参展企业近1000家，展出题材包括民用家具、户外家居、饰品家纺、办公家具等全产业链，家博会期间将通过前沿新潮的展会活动、40余场专业的行业活动让与会者一览行业前瞻热点与最新潮流趋势。作为联合主办方之一，红星美凯龙将深度参与到家博会的各项活动中，由红星美凯龙装修产业集团、设计云、红星云、DDS展、红星美凯龙影业、绿色领跑项目等共同组成的“红星天团”将集体亮相家博会，给大众带来新潮有趣又高端有料的体验。

头部品牌高调亮相，十大特色主题展震撼来袭！

凭借中贸展和红星美凯龙双方“展店联盟”资源优势，本届中国家博会(上海)参展企业众多，不仅展出题材包括家居行业全品类，还有软体家居头部品牌强势集结、高调亮相。这些企业将系统诠释新的高品质生活方式，为观众带来全新的品质生活体验，带动更多家居企业齐头并进，推动行业复苏。

芝华仕、顾家、HTL参展面积均超过2000平方米，敏华控股旗下的芝华仕将携天空之境系列精彩亮相，展出面积超过4000平方米；顾家以“献给生活的童话”为主题打造的格林物语将惊艳全场；HTL带来挪威四季、海洋奇缘、蓝调之夜三款震撼新品等等。

而本届家博会最大的特色之一是中国家博会(上海)将联合多方重磅推出的“十大特色主题展”，涵盖家居设计、家居潮流观念、行业发展趋势、健康家居、家居文化等多个主题贯穿全行业全产业链，真正实现行业潮流趋势一站揽尽。

今年，由红星美凯龙和中贸展等主办的“(：意思：)设计展”将以“归零”为活动主题，邀请50+亚洲范围内的一线家居品牌、学院工作室、独立设计工作室和媒体工作室，重新探索家具、家居、家与设计展的意义，设计让家变得更多可能。

而本届家博会上，红星美凯龙打造的超级IP“Design Dream Show当代家居潮流观念展”(简称：DDS展)将联合上海时尚之都促进中心，以多young的时装/美食/起居/出行的元素融入家居生活，为行业注入新鲜热辣的刺激体验。

此外，由于疫情，“Home Office”开始被大众所关注、接受，6.1号馆的办公生活主题馆今年将以“Home Office @Smart Office”为主题，为大众呈现一些更经典、更智慧的办公场景，引发大众对办公空间的再度思考。

另外，还有定位文化前瞻的大观茶典、趋势前沿的办公生活主题馆、健康前瞻的健康家居体验空间展、产业前瞻的房地产行业精品展、感观前瞻的设计超有趣设计特展、技术前瞻的Additive Digital Design、模式前瞻的CIFF文创商店等超级IP等待观众的探索发现。

40余场TOP级论坛活动，精彩不容错过！

在享受专业展会服务的同时，本届家博会还将举行各类TOP级论坛活动，对家居领域新趋势进行完美展示与深度解读，全方位展现洞察消费需求变化的前瞻力和引领行业前行的创新实力。

今年中央政治局会议再次强调，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此背景下，2020中国软体家居高峰论坛将以“全球新拐点下的大机遇”为主题，共同探讨企业如何披荆斩棘、守住行业发展的基本面，如何平衡国内大循环与国际市场的开拓的发展之道。

作为主办方之一，红星美凯龙也将在家博会期间举办2020秋季大会，大会将邀请300多家品牌商，聚合集团所有业务资源，向行业首次揭晓红星美凯龙家居生活美学七大产业链，统一发布集团新政策、新策略、新产品，分享红星美凯龙最新的发展动态与方向，共同探索家居行业发展的新路径。

此外，2020(秋季)中国软装大会、“我是设计师”CIFF&十间坊全国百城设计师软装实战赛、2020首届中国健康家居产业大会、中国软体家居高峰论坛、第九届对话创新论坛、绿色住宅“健康家”产业高峰论坛、2020首届中国健康家居产业大会等多场论坛活动也将深入解读行业发展动向。不管你是想看软体、看软装、看设计实践、看绿色住宅，还是想看卖场、看行业协作、看健康家居，本届家博会中都能满足你的需求。

惊艳家博会，“红星天团”首次集体亮相

由红星美凯龙装修产业集团、设计云、红星云、DDS展、红星美凯龙影业、Ringside Boxing & Beyond、绿色领跑项目等组成的“红星天团”将首次集体亮相家博会，给大众带来新潮有趣又高端有料的体验。

其中，红星美凯龙装修产业集团将携旗下11个子品牌参展，匠心打造本届家博会最大装修展馆——“玩转装修”，从绿色、智能、匠心、美学四大维度打造舞、乐、匠、家、FUN五大主题空间，带大家一起玩转装修、玩转生活美学。

除了装修产业集团外，红星美凯龙旗下全新升级的设计云也将重磅亮相家博会。今年上半年，红星美凯龙设计云在AI设计/真实商品模型库/影视级渲染三大模块持续加码，将真实商品模型与SKU打通和共享，实现从设计到购买的路径打通，现场设计、现场出效果，配合超逼真的12K720°全景渲染图，打造了更智能、更逼真家居购买体验。

在此次家博会上，红星美凯龙打造的红星云也将有独立展位。在红星云展区，观众将会体验到红星美凯龙最新发布的工厂CRM系统“大象掌柜”、无差别视觉观感的“全息屋”以及VR逛店app“海狸逛逛”。

值得一提的是，红星美凯龙影业、Ringside Boxing & Beyond、绿色领跑项目等也将以创新方式参与DDS展，玩转FUN生活。譬如，绿色领跑项目将结合自然元素，融合家居环保与健康创想理念打造的”绿色领跑主题专区”，红星美凯龙影业打造电影IP场景,Ringside Boxing & Beyond把专业拳击场带来现场，这也将成为本届DDS展的亮点之一。

在9月8日及9日晚上，红星美凯龙还将举办“超级家博会躺赢狂欢夜”活动。超级家博会将以数字化营销赋能传统展会，实现展销合一，破局出圈。以ToB+ToC的模式，运用阿里淘宝平台流量资源，全面赋能品牌商家，对接线下C端消费者，创造更多好玩、有趣的活动。

红星美凯龙领衔，家居家装行业复苏进行时！

特殊时期，行业更加需要值得信赖的领路人。作为家居卖场遍布全国、链接家居品牌商和消费者的重要平台，红星美凯龙能更加深切地感受到家居市场的变化与波动，对于行业发展也有更深的感悟和理解。当前正值家居复苏的关键时期，红星美凯龙与中贸展等联合主办中国家博会(上海)，就是为了依托两家在各自领域的优势，强强联合，实现展店联动，通过实际行动参与到行业复苏，为全行业赋能，引领行业整体升级，共迎中国家居行业的腾飞。

虽然目前危机尚未解除，但新的机遇已然酝酿成形，家居复苏的潮流不可逆转。中国家博会(上海)一直坚持以高品质内销市场为主导，助力企业拓展外贸市场，鼓励外贸企业开拓国内市场，推进国内国际融合循环。中国家博会(上海)的举办，不仅将推动家居企业快速走出疫情影响，也将助力中国加速构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

9月7日-9月10日！上海虹桥国家会展中心不见不散！

(责编：许维娜、乔雪峰)