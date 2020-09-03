陈鸿飞：HR应该以全新的方式适应数字化转型需求

9月2日，2020国际人力资源技术大会在上海举行，本次大会由东浩兰生集团与美国LRP集团共同举办，旨在促进中国人力资源行业发展，推动人力资源行业从业者的能力开发，助力各企业组织的创新改革。
在2020年疫情爆发、经济下行的多重背景下，企业面临着不同程度的困难。当挑战与机遇碰撞、困局与机会同生，面对未来更加复杂的市场，人力资源前景在哪里？HR们又该面对未来做出怎样的改变呢？数字化之路已成为各界人士的共识，数字化改造的进度或可以影响行业甚至产业的进化速度，也决定组织或企业的存亡，人力资源数字化成为重要方向。
针对这一议题，金柚网助理总裁兼产品发展部总监陈鸿飞认为，人力资源场景数字化应用可通过“业务流程标准化”、“标准业务流程数据化”、“运用技术提升效率”三步来实现。产业数字化分为三个阶段：第一阶段：数据沉淀与解析；第二阶段：大数据与AI在特定场景突破性的效率提升；第三阶段：全流程业务闭环在线智能决策，业务结果提升。
对于人力资源行业来说，数字化进程是必由之路，在这个过程中，陈鸿飞提出，在数字化转型中，数字化是手段，转型是目的，商业价值是初心；数字化转型是趋势，技术进步是必然，当人力资源产业完成数字化改造的时候，HR应该以全新的方式适应数字化转型需求。
在数字化浪潮席卷各个行业的背景下，金柚网围绕“人的数字化”，构建“B+C”的数字化灵活用工产业版图。基于数字化灵活用工平台实现两端信息交互整合，将释放出巨大商业价值，实现价值重构与业务升维，形成产业生态闭环，形成以“数据为基础、用户为核心、场景为入口、内容即服务”的人力资源新型生态模式。（牛广文）
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