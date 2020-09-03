商务部：中日经贸合作体现出较强韧性 互为重要经贸合作伙伴

人民网北京9月3日电 （记者车柯蒙）“近年来，中日关系重回正轨并取得新的发展，两国领导人达成重要共识为加强双边经贸合作指明了方向。中日同为世界主要经济体、互为重要经贸合作伙伴。”在今日举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示。
据高峰介绍，2019年，中日双边贸易总额超过3100亿美元，日本累计在华实际投资超过1100亿美元，在中国利用外资总额国别排名中居首位，中国对日投资稳步发展，投资领域不断拓宽。双方在中日经济高层对话机制下就宏观经济政策开展有效交流，积极推动第三方市场合作、创新合作、服务贸易合作。日本企业积极参加中国国际进口博览会。双方就多边和区域议题保持沟通协调，共同努力维护多边贸易体制。
面对疫情冲击，中日经贸合作体现出较强韧性。今年1-7月，中日双边贸易额比上年同期下降2.2%，降幅比1-6月收窄0.7个百分点，单月进出口额自3月以来恢复增长态势。高峰表示，中方愿与日方一道，落实好两国领导人在经贸领域达成的重要共识，推动构建契合新时代要求的中日关系，不断深化抗击疫情和经济社会发展合作，为全球经济摆脱疫情影响重回增长轨道做出应有贡献。
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