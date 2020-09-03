苏宁将深化在云南投资布局

9月2日，云南省委书记陈豪在昆明会见了苏宁控股集团董事长张近东一行。双方就苏宁深化在滇投资布局，包括在跨境电商与跨境物流、农村电商、智慧零售等领域加强合作，助力云南构建脱贫长效机制、发展高原特色现代农业和建设我国面向南亚东南亚辐射中心等进行了交流。

据了解，2004年，苏宁正式进入云南市场，经过16年的本地化经营，云南已经成为了苏宁深耕西南地区的重要市场，也是苏宁发展南亚、东南亚市场的桥头堡。2016年5月，苏宁控股集团与云南省政府签署战略合作协议。

张近东表示：“当前云南正迎来高质量发展的新局面，也为企业发展创造了良好的机遇。接下来，基于云南在区位、政策、资源和人文等方面的独特优势，苏宁希望充分发挥智慧零售发展特色，以一批重点项目的规划落地为契机，加大投资，深化苏宁智慧零售能力的输出，助力云南的高质量发展。”

据他介绍，一方面，苏宁将推动一批重点示范项目在云南省落地，助力云南消费服务新业态快速发展。未来三年，苏宁计划在云南打造引领西南地区的02O实体零售商业体验中心，实现千家智慧零售门店的布局，助推云南城乡消费升级。

另一方面，苏宁将进一步发挥全品类经营的优势，搭建线上线下“云品”销售渠道，建设“中华特色云南馆”，打造多样化的C2M拼基地，助推更多云南品牌商品走出云南、畅销全国。而借助云南面向南亚东南亚辐射的优势，苏宁也将立足云南加大对南亚东南亚优质商品的采购，推动苏宁跨境电商业务的快速发展。总体实现助推“云品出滇”和“南亚东南亚商品入滇”。

此外，苏宁将加大数据云、金融云、物流云等核心能力输出，助力云南产业发展提档升级。包括推动云南数字商务大数据平台建设、加快苏宁电商智慧产业园建设，帮助更多的传统企业嫁接数字技术，提升数字应用的能力。

“我们将通过持续的投资、不断的创新，推动更多大项目、新业态、新技术落地云南。”张近东表示。（毕磊）

(责编：毕磊、乔雪峰)