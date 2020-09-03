原标题：疫情率先得到控制、营商环境持续向好——“中国行情”更受外资青睐

中国美国商会发布的《2020年度美国企业在中国白皮书》显示，中国仍是大多数在华美国企业看好的重点市场。中国欧盟商会发布的《中国欧盟商会商业信心调查2020》显示，超六成受访者表示中国仍是其前三大投资目的地之一。在新冠肺炎疫情给全球经济带来的冲击以及全球经济不确定性因素增多的背景下，外资企业为何依然看好中国？

由于新冠肺炎疫情在国内得到了有效控制，今年以来，中国经济展现出的巨大韧性和潜力，持续增强全球企业对中国市场的信心。

国家统计局数据显示，8月份我国制造业采购经理指数（PMI）为51%，连续6个月运行在50%的荣枯线以上；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为55.2%和54.5%，也连续6个月保持在临界点以上。反映出我国控制疫情稳定之后，经济景气持续恢复向好，制造业基本面总体稳定。

美国营养品公司康宝莱在中国拥有三家生产基地，中国也是公司在美国以外唯一设有生产基地的国家。全球副总裁中国区总裁郭木表示，对中国市场一直情有独钟，一个重要原因是疫情得到了有效控制。“得益于中国经济快速恢复，康宝莱在中国新品上市、数字化转型等领域全面发力，为全球市场的健康发展夯实基础。”郭木说，“当前，人们对营养健康的重视达到了前所未有的高度，中国大健康行业迎来了全新机遇，优质的营养健康产品、专业的健康管理和服务有望强势增长。”

来自希腊的希华集团在中国拥有多家连锁餐厅，3月份以来，希华集团在中国市场的餐饮业绩逆势上扬，并进行了新店扩张。希华集团总裁谷云向记者表示：“一方面，中国率先控制住疫情，使得企业能够尽快复工复产；另一方面，人们更注重对健康饮食和高品质生活的追求，让我们看到了中国市场的活力和潜力，我们将继续致力于将希腊的健康饮食文化和生活方式带到中国市场。”

受益于中国经济复苏和消费反弹，不少外企在华销售业绩亮眼。欧莱雅集团近期发布的2020年上半年的业绩报告显示，按地区市场看，中国区销售额增长17.5%，优于其他地区市场；美国运动休闲品牌斯凯奇二季度销售总额同比下降42%，却在中国市场实现11.5%的增长；受益于中国市场良好表现，特斯拉公司尽管一度关停在美国的工厂，却仍在二季度获得净利润1.04亿美元。

给力的“中国行情”，不仅得益于疫情防控成效显著，还得益于持续向好的营商环境。近年来，我国加强外商投资促进和保护，不断缩减外商投资负面清单，打造更开放、更透明的投资环境。

美中贸委会最近对150余家企业的调查结果显示，中国近年来进一步扩大开放、优化营商环境的举措为外企在华生产经营创造了便利，美国企业依然看好中国市场。世界银行发布的《2020营商环境报告》显示，中国的排名从45上升到31位，是营商环境进步最大的10个国家之一。

从传统制造业到金融服务业，近期诸多外资项目正加速推进。日前，外商独资公募基金公司贝莱德基金管理有限公司获批在上海设立，由贝莱德金融管理公司全资控股，注册资本为3亿元人民币；德国药企勃林格殷格翰在上海启动中国外部创新合作中心，并公布未来5年将在华增资4.5亿欧元；康宝莱宣布计划在上海建成全球首家产品创新中心，全面提升在中国市场的本土化以及产品开发和创新研发工作；新鲜果蔬生产和销售的跨国集团都乐计划继续加大在华投资力度，深入华南、西南市场，加码建设加工配送中心，布局整个供应链……

稳定的经济复苏预期、持续优化的营商环境、超大规模的市场，这些优势形成合力，正吸引越来越多的外企进一步开拓中国市场。

(责编：许维娜、夏晓伦)