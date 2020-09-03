绿洲AirWater A3加湿器正式发布

9月1日，AIRMX秒新全新加湿器—AirWater A3正式发布，同时宣布 AirWater中文名定为“绿洲”。调研表明，中国加湿器行业发展迅速，但品牌鱼龙混杂，效果参差不齐，譬如加湿出雾会产生PM2.5污染，加湿速度慢、水箱难清洗、水箱易产生水垢，滋生细菌形成二次污染等，严重影响消费者的使用体验及健康。
面对这一现状，绿洲AirWater A3在沿用第一代技术基础上，，采用「源自飞机引擎」的斜流风扇技术，搭配安静强劲的数码直流变频马达，再加上近百次调校的独创增压风道设计和加湿网浸润率更高的水循环系统，让整个加湿器蒸发速度更快，加湿量可达1200g/h，远超行业其它加湿器300-500 g /h均值， 加湿更迅速。
除了超快的加湿速度，考虑到加湿器长时间使用易滋生细菌的问题，绿洲AirWater A3加湿器在水箱内置斯坦雷冷阴极UV杀菌灯，杀菌能力高达99.9%，从源头对加入的水进行强力杀菌，加上自然蒸发不会产生PM2.5的特性，整个加湿足够健康安全。
业内人士表示：目前民用加湿器行业做到恒湿的产品较少，能做到真正精准恒湿，并且能够无极调节控制恒湿的加湿器更少见，绿洲AirWater A3的恒湿科技正引领传统加湿器厂商技术转型。
绿洲AirWater A3加湿器定价2199元，当前已在秒新官网、京东商城、天猫开启预售，补水黑科技，不容错过。
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