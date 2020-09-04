印度宣布禁用118款中国APP 商务部:严重关切 坚决反对

新华社北京9月3日电（记者 刘红霞 谢希瑶）针对印度宣布禁用118款中国手机应用程序，中国商务部新闻发言人高峰3日回应，中方对此表示严重关切，坚决反对。
高峰在当天举行的网上例行新闻发布会上说，9月2日，印度信息技术部以所谓“有损印度主权与完整、印度国防、国家安全与公共秩序”为由，宣布禁止118个中国手机应用程序在印度使用。
“印方滥用‘国家安全’概念，对中国企业采取歧视性限制措施，违反世贸组织相关规则。”他说，中国政府一贯要求中国在海外企业遵守国际规则，合法合规经营。印方有关做法，不仅损害中国投资者和服务提供者的合法权益，同时也损害印度消费者的利益，损害印度作为开放经济体的投资环境。
“中方敦促印方纠正错误做法。”他说，中印经贸合作是互利共赢的。希望印方与中方共同维护好来之不易的合作发展局面，为包括中国企业在内的国际投资者和服务提供者营造开放、公平、公正的营商环境。
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