据报道，使用网络贷款平台支出日常消费已成为大学生常见的消费方式，疫情期间，往常依靠生活费、兼职打工来偿还网贷的大学生，因为没了“收入”，债务接近“爆雷”。这种现象背后，一些网贷平台扮演了重要角色，他们瞄准大学校园，精准收割“优质客户”。
网民认为，要规范各类网络平台的贷款行为，在打击非法网贷的同时，尽快出台细则，规范面向大学生的贷款行为，如设定贷款最高限额、避免多平台借贷等，严防非法网贷黑手伸进“象牙塔”。
网民“肖世海”表示，网贷平台交易在网上进行，相对隐蔽，监管难度大，监管部门可以利用高科技手段进行监测，针对高危平台进行预警。只有做到有效监控，行业才能避免无序发展。
网民“耿晔强”提出，须建立网贷平台“黑名单”制度，严格落实监管责任，明确风险底线。相关部门要对互联网上的网贷广告进行规范制约，避免网贷广告泛滥，杜绝出现诱导欺骗消费者的违法违规行为。对违法违规行为要发现一起、查处一起，起到震慑作用。
网民“董希淼”建议，监管部门要“堵偏门”“开正门”：一方面，采取多种措施加大整顿力度，坚决遏制校园网贷平台无序蔓延；另一方面，让正规金融机构进入大学生信贷领域。正规金融机构可面向大学生群体开发具有针对性的新产品，如提供额度可控、价格适中的信用卡、消费贷款、创业贷款等。只有正规金融机构向大学生群体提供合适的金融产品和服务，满足他们的合理需求，“校园贷”乱象才能得到根本整治。
（记者 李奕蕾 整理）
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