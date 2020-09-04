境外机构连续21个月增持中国债券

随着疫情有效控制和债市开放政策加码，外资加仓中国债券的热情持续高涨。中债登最新数据显示，8月境外机构债券托管面额为24619.55亿元，较7月增长1178.31亿元，同比上涨42.82%，较上年末上涨31.17%。境外机构投资者连续第21个月增持中国债券。
债券通公司报告显示，8月债券通共计成交5086笔，总成交量4093亿元人民币，日均交易量195亿元。从成交债券类型看，政策性金融债、国债和同业存单交投活跃，其中国债共成交1864亿元，占月度成交量的46%，较上月提升12个百分点。另外，截至8月底，债券通入市的境外机构投资者数量达2106家，当月新增投资者40家，全球排名前100的资产管理公司中已有74家完成备案入市。
天风证券首席固定收益分析师孙彬彬表示，境外机构增持人民币债券不断创新高，主要是受到中美利差扩至历史高点影响，国内利率债对境外机构的吸引力进一步增强。由于美国疫情反复，经济恢复仍需一定时间，预计短期内中美利差仍将维持高位，未来数月间境外机构或将维持对国内利率债一定规模的增持。
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