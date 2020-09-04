我国铁路货物发送继续高位运行 助力国内国际经济双循环

人民网北京9月4日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉， 8月份，国家铁路货物发送继续保持高位运行，完成货物发送量3.08亿吨，同比增加2102万吨、增长7.3%；日均装车16.6万车，同比增加1.3万车、增长8.4%，单日装车17.4万车，再创历史新高；货运收入完成344亿元，同比增收14亿元、增长4.2%。
国铁集团货运部负责人介绍，8月份，国铁集团认真贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署，继续实施货运增量行动，加强运输组织，积极助力国内国际经济双循环。
一是全力保障电煤运输。强化煤炭主产区运能保障和西煤东运、北煤南运能力，精准对接煤电大客户需求，加强电煤运输组织。8月份运送煤炭1.4亿吨，全国主要电厂存煤稳定在23天较高水平，为各地企业生产和居民生活用电提供了可靠能源供应保障。
二是铁路口岸运量大幅增长。充分发挥95306“数字口岸”系统作用，不断提高铁路口岸通关效率，口岸运量完成605万吨，同比增加65万吨、增长12%，较好地保障了外贸企业运输需求。
三是集装箱运输持续增长。持续推进公转铁运输，加强港口集疏运组织，加快铁路专用线建设，打通物流服务“最先一公里”和“最后一公里”。8月份，集装箱装车日均完成3.43万车，同比增加9051车、增长35.9%。
四是货运服务品质不断提升。主动对接企业货主，了解原材料和产成品运输需求，“一企一策”制定运输方案，科学配置运力资源，提高港口和物流场站装卸车效率，落实减税降费措施，降低物流成本，为企业提供优质服务。
该负责人表示，下一步，国铁集团将继续发挥铁路全天候、大能力物流通道优势，深入推进运输供给侧结构性改革，积极适应国内大循环和国内国际双循环新发展格局，持续优化货运产品结构，提升运输效率和服务品质，为国内国际产业链供应链稳定保驾护航，积极助力经济社会发展。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】