我国铁路货物发送继续高位运行 助力国内国际经济双循环

人民网北京9月4日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉， 8月份，国家铁路货物发送继续保持高位运行，完成货物发送量3.08亿吨，同比增加2102万吨、增长7.3%；日均装车16.6万车，同比增加1.3万车、增长8.4%，单日装车17.4万车，再创历史新高；货运收入完成344亿元，同比增收14亿元、增长4.2%。

国铁集团货运部负责人介绍，8月份，国铁集团认真贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署，继续实施货运增量行动，加强运输组织，积极助力国内国际经济双循环。

一是全力保障电煤运输。强化煤炭主产区运能保障和西煤东运、北煤南运能力，精准对接煤电大客户需求，加强电煤运输组织。8月份运送煤炭1.4亿吨，全国主要电厂存煤稳定在23天较高水平，为各地企业生产和居民生活用电提供了可靠能源供应保障。

二是铁路口岸运量大幅增长。充分发挥95306“数字口岸”系统作用，不断提高铁路口岸通关效率，口岸运量完成605万吨，同比增加65万吨、增长12%，较好地保障了外贸企业运输需求。

三是集装箱运输持续增长。持续推进公转铁运输，加强港口集疏运组织，加快铁路专用线建设，打通物流服务“最先一公里”和“最后一公里”。8月份，集装箱装车日均完成3.43万车，同比增加9051车、增长35.9%。

四是货运服务品质不断提升。主动对接企业货主，了解原材料和产成品运输需求，“一企一策”制定运输方案，科学配置运力资源，提高港口和物流场站装卸车效率，落实减税降费措施，降低物流成本，为企业提供优质服务。

该负责人表示，下一步，国铁集团将继续发挥铁路全天候、大能力物流通道优势，深入推进运输供给侧结构性改革，积极适应国内大循环和国内国际双循环新发展格局，持续优化货运产品结构，提升运输效率和服务品质，为国内国际产业链供应链稳定保驾护航，积极助力经济社会发展。

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