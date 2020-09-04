安徽芜湖弋江镇：全力做好脱贫攻坚“附加题”

今年入汛以来，安徽省芜湖市南陵县弋江镇面对镇域内7条河流一天内全部超保证水位，镇内多村良田被淹，烟草、水稻、吊瓜等经济作物及鱼塘、家禽、牲畜受损的情况，全镇上下迅速行动，快速降低汛情对贫困群众生产生活的影响，确保险在第一时间抢、灾在第一时间核、种在第一时间播、苗在第一时间补。聚焦“四个全面”目标（受灾贫困群众基本生活全面保障、“三保障一安全”问题全面解决、生产生活秩序全面恢复、脱贫攻坚任务全面完成），全力做好脱贫攻坚“附加题”。

闻汛而战，筑牢脱贫攻坚安全堤

汛期期间，弋江镇一手抓防汛，严防灾情险情；一手抓扶贫，降低汛情对贫困群众生产生活的影响。实现工作推进不断档、责任落实不松懈、帮扶工作不停摆。研究制定《关于积极应对洪涝灾害影响开展脱贫攻坚专项行动的方案》，制定出台5个方面16个“硬核”举措，加大对贫困户在产业、就业、“三保障一安全”等方面的帮扶力度，确保全年工作稳步推进。同时，及时调整帮扶方式，积极开展“埂上帮扶”，通过电话、微信等多种方式，加强与帮扶贫困户的联系沟通，开展防汛救灾知识宣讲，及时了解洪涝灾害对贫困群众的住房安全、饮水安全和产业受阻造成的影响，摸清致贫返贫风险点，做到底数清、情况明，实行动态监测管理。

逐户核查，摸清受灾群众明白账

弋江镇将摸底排查作为防止因灾致贫返贫的第一道工序，认真落实“每日一报，重大情况随时报”制度，精准统计受灾贫困人数和影响程度，摸清贫困户、边缘户和老少病残孤等困难群体受灾底数。针对摸排出的受灾情况、实际困难和致贫返贫风险，分就业帮扶、社保兜底、产业扶贫、健康脱贫、住房安全、饮水安全、教育扶贫等方面建立工作台账。防汛期间，累计现场核实6600余亩种植业、120余处养殖业受灾情况。经摸底排查，全镇贫困户及边缘户水稻受灾235.84亩，经济作物受灾67亩，牲畜51头，家禽1660羽，鱼塘76.3亩，28户房屋受损。

稳岗求实，搭建就业务工暖心桥

汛情稍微缓解后，弋江镇立即组织村两委干部、帮扶责任人对全镇所有建档立卡贫困户和边缘户，进村入户宣传就业政策、推介招聘信息、加强就业指导，对有就业意愿且就业困难的贫困户及边缘户劳动力提供“个人定制型”就业帮扶措施，确保每人至少得到 1 次求职指导和 3 次以上就业岗位信息推荐。同时，结合防汛救灾实际需要，开发一批巡堤值守、治安维护、卫生防疫、物资运输、临时居所建设等临时扶贫公益性岗位，累计带动就业600人次。实现了镇域内所有就业能力且有就业意愿的贫困户及边缘户劳动力全员就业、动态清零。

及时纾困，吃下发展产业“定心丸”

按照农业产业保险政策要求，根据核定的因灾受损情况，加快落实保险理赔措施，简化手续、缩短流程，第一时间将赔款支付给受灾的经营主体和贫困户，切实解决受灾贫困群众的“后顾之忧”，确保定损定心，累计赔付各类农业保险计149.5万元。同时，落实落细受洪涝灾害影响的贫困群众的补助标准及补助范围，改简单发放救灾慰问款的方式，按照“以买带帮”“以种代补”“以物代币”的形式，逐户制定恢复生产、补种减损、帮扶安心的方案。区别种子、化肥、饲料等农业生产资料需求及灾后补种改种作物和补栏畜禽情况，分类制定生产管理指导意见。截止目前，全镇（含贫困户在内）共补助种子、化肥、饲料等生产资料21400斤，已完成11565亩水稻抢收补种，1138亩棉花、花生、吊瓜等其他农作物恢复生产，1160羽家禽补栏，12060亩鱼塘补苗。

盯牢底线，构建保障托底网

盯教育。设置“特别考场”，确保大水阻路不阻学，弋江镇新光村因出村道路均被洪水阻断，“江心洲”成了孤岛，导致42名中小学生不能参加期末考试，为了保障教育质量，积极主动与县教育部门对接，在村部设立两个“特别考场”，防汛干部变身“监考员”，让新光学生与全县学生同时开考。盯健康。紧急转移受灾群众1260人，并对集中安置的群众落实医护人员24小时随诊服务，让受灾群众转的出、住的安。汛期还为贫困群众提供慢性病办理服务，累计办理慢性病证278个。盯住房。按照一户不落的标准，5天内分组排查房屋465户1162间，对有轻微裂缝或毁损的28户，充分利用各类资金及时予以修缮，目前已全部完成。盯饮水。切实加强饮水安全监测力度，对因洪水冲断供水管道的中洲村、凤洲村所有饮用井水进行检测。先后组织人员两次投入抢修，保证了洪水过镇，饮水安全不受影响。（叶斌 王绎华）

(责编：李都也(实习生)、李栋)