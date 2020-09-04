打好关键技术攻坚战 以创新夯实“新基建”底气

打好关键技术攻坚战

核心技术是国之重器，是我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的关隘，只有打好关键核心技术攻坚战，加速科技成果向现实生产力转化，把科技创新主动权、真正发挥科技创新引领经济社会发展的第一动力作用，化逆风逆水为动力，实现高质量发展。

从目前来看，我国半导体领域整体还相对落后，想在短期内追赶和反超还很困难，唯有创新，弯道或换道才有可能追赶。操作系统方面，经过三十余载的发展，一批国产操作系统已经全面应用于银河、天河计算机，大飞机、大船、嫦娥工程等重要项目，并全面应用于党政、金融能源领域、企事业和商业单位中，有力地支撑着信息化和现代化事业的发展。实现了从0到1的战略布局。

但就像中国为世界带来的5G技术一样，数据库技术的创新远未止步。高昂的价格，以及互联网、物联网时代的到来，都在不断对数据库提出颠覆性的刚需，这也在很大程度上加速了数据库行业的变革，数字化进程导致愿意为传统数据库买单的企业愈来愈少。因此，数据库领域涌现了一股生力军，例如开源数据库、分布式数据库等，这些新兴技术的诞生正在一步步挤压传统数据库的市场。根据第三方机构显示，到2021年，传统数据库市场会下降20%至30%。

抢到国产数据库超车机遇期的主动权

伴随着数据库行业的大变局，国产数据库也迎来了从陪跑到领跑的历史机遇期。对此，柏睿数据作为当前国产数据库的新锐厂商代表，冲在了最前沿。柏睿数据董事长兼CTO刘睿民认为：基于开源数据库研发，虽然研发周期短，但开源数据库的性能瓶颈依旧存在；走完全自研的道路，虽然难度高、周期长，但想象空间更大，尤其在性能上有机会实现重大突破，弯道超车。

截至目前，柏睿数据已经拥有超过数百家用户，覆盖政府、运营商、金融、制造业、能源、交通、教育等十多个行业，并且已完成了对多个国外产品的迁移和替代，客单已达300万-500万元，近三年营收增速在200%左右。立足“新基建”战略，实现了龙头行业全场景应用支撑，加速了新消费、新业态的催生，为我国经济发展的“内循环”结构添砖加瓦。

可以看到，随着“新基建”战略的提出，举全国之力实现关键技术领域的创新和突破已经成为共识，打开“卡脖子”的枷锁，是中国面对逆风逆水勇开“顶风船”的核心驱力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)