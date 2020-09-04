【行走自贸区】重庆自贸试验区：为深化改革、扩大开放探索新路径新经验

人民网北京9月4日电 （杨曦）9月2日，由中央网信办网络新闻信息传播局主办，重庆、海南、天津等18个省区市网信办承办的“行走自贸区”网络主题活动（重庆站）在线上举行。
重庆市商务委党组成员、副主任付嘉康在回答人民网记者提问时表示，重庆自贸试验区作为党中央、国务院部署建设的第三批自贸试验区之一，坚持全面融入国家区域发展和对外开放格局，为深化改革和扩大开放探索了更多新路径和新经验。
一是深入领会，准确把握中央精神。近年来，党中央对自贸试验区建设提出一系列要求，对重庆自贸试验区建设也寄予殷切希望。按照党中央一系列重要指示精神和要求，重庆自贸试验区建立完善推进机制，确保指示精神传达到位不漏项、落实到位不走样，不断提升自贸试验区的谋划水平、创新水平和发展水平，以高标准的自贸试验区建设推动重庆高水平开放、高质量发展，努力在推进西部大开发形成新格局中展现新作为、实现新突破。
二是找准定位，融入服务国家战略。主动把重庆自贸试验区建设放在全国开放发展的大局中去思考、谋划和推动，努力把重庆自贸试验区建设成为对标国际先进规则、构建开放型经济新体制的先行区，培育内陆开放新优势的高质量发展引领区，全市乃至西部地区优化营商环境的示范区，实现“一带”与“一路”、“一带一路”和长江经济带在重庆无缝连接和互联互通的重要门户枢纽，使自贸试验区真正成为新时代改革开放的新高地。
三是以点带面，引领高质量发展。重庆自贸试验区在实现自身发展的同时，也为全市改革开放发展注入了强劲动力。通过首创性、差异化改革探索，营造了改革创新的良好氛围，有效推动全市改革向纵深发展；通过开放功能完善、政策赋权叠加，引领全市高水平开放，为加快内陆开放高地建设提供了有力支撑；通过政策和项目“双轮驱动”，进一步改善营商环境，有效集聚各类开放产业和主体，为全市推动高质量发展和创造高品质生活创造了条件；通过“推进‘一带一路’和长江经济带联动发展”“推动长江经济带和成渝城市群协同发展”，有力促进了重庆在西部地区带头开放、带动开放。
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