离境退税“即买即退”点亮服贸会

人民网北京9月4日电 （记者车柯蒙）2020年中国国际服务贸易交易会展区即将开放，在E5馆的某百货大楼购物体验区展位将开设离境退税“即买即退”区域。

据了解，离境退税“即买即退”服务，就是为符合离境退税条件的外国旅客和港澳台同胞购买退税物品后，现场办理离境退税。为更好地服务服贸会举办，北京市税务局选择服贸会参展商王府井百货大楼为离境退税“即买即退”试点商店，在商店购物的外宾可以现场办理离境退税，让国际友人舒适体验服贸会旅程，感受中国快捷高效的退税服务。

记者从税务总局获悉，离境退税业务自2015年7月率先在北京落地以来，已发展退税商店538家，退税销售额9.3亿元，办理退税额8275万元。

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