税务总局：多措并举制止餐饮浪费 打造节约型税务机关

人民网北京9月4日电 （记者车柯蒙）近日，记者从国家税务总局获悉，全国税务系统迅速部署、上下联动，采取一系列务实有效措施，引导广大干部职工制止餐饮浪费行为，坚决杜绝“舌尖上的浪费”，扎实推动节约型税务机关建设。

据介绍，税务系统从国家税务总局机关到基层税务分局（所）有五级机构，总局机关在坚决制止餐饮浪费行为方面走在前、做表率，带头践行勤俭节约。税务总局党委书记、局长王军多次就厉行勤俭节约、反对餐饮浪费提出明确要求，并到总局机关食堂操作间、备餐间及餐厅调研指导。王军强调，制止餐饮浪费行为的重要指示，进一步表明我们党厉行勤俭节约、反对铺张浪费的鲜明态度和坚定决心，税务部门必须坚定不移落实，一以贯之坚持，以勤俭节约促国富民强，以反对浪费促纠治“四风”，着力推进风清气正的政治机关建设。

“制止餐饮浪费是一个系统性工作，除了终端的用餐环节，强化源头管控同样至关重要。”税务总局机关服务中心有关负责人介绍，总局机关食堂将厉行节约理念贯穿食材采购、加工、服务全过程，每日合理定量采购，并采取各类食材分类储存、分类加工的方式提高原材料加工利用率，有效避免存储、加工环节造成的浪费，从源头上减少“余量”供应。

据了解，总局机关服务中心联合机关纪委选派志愿监督员，设立节约粮食监督岗，督促各岗位人员精细加工、减少浪费，并坚持问题导向，及时分析饭菜剩余原因，持续改进餐饮工作。通过视频监控、现场监督等方式对食物浪费现象进行监督，发现干部职工盘内食物剩余较多时，进行提醒、劝告，切实加强节约粮食、文明用餐引导和管理。

同时，税务总局指导全国税务系统多措并举制止餐饮浪费行为，引导广大干部职工珍惜每一餐饭、节约每一粒粮，弘扬勤俭节约优良传统。

税务总局相关部门负责人表示，下一步，全国税务系统将采取有效措施，建立长效机制，科学优化供餐方式和服务模式，最大限度减少粮食浪费，切实提高全系统干部职工厉行节约的自觉性、主动性，以实际行动推动厉行节约、反对浪费特别是反对餐饮浪费。

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