奋力打造北疆产城融合发展新标杆

近日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。
发布会上，内蒙古和林格尔新区荣获（区域）最具投资营商价值新区称号。自2017年正式挂牌成立以来，新区紧紧围绕“边疆民族地区经济转型发展先行区、改革创新重要平台、我国向北开放重要桥头堡建设引领区、绿色生态宜居示范区”发展定位，充分发挥自治区高质量发展“试验田”作用，全面深化“放管服”改革，着力打造优质高效营商环境，扎实推进“创新、引领、绿色”新区建设，推动产城融合发展，高端产业快速集聚。
呼和浩特市委副书记、副市长，内蒙古和林格尔新区党工委副书记、管委会主任罗青在论坛接受采访时说，新区设立伊始就设计了极为“简化”的行政程序，只设综合行政审批局一个单位审批所有行政事项，从而在机制体制上确保了审批程序的简化。
为了给企业提供优质服务，新区还作出了“企业零跑腿、拿地即开工”的承诺。“企业零跑腿，就是代跑腿， 签订投资协议以后，派一个代表人，刻一个公章就不用管了，我们有一个人专门去他家办，这绝对是金牌服务，五星级的店小二。” 罗青说，“内蒙古一年只有6个月能够施工，按常规程序，如果一个项目9月份拿到施工许可证，那就只能来年再开工。为解决这个问题，所以我们采取了拿地即开工、先开工再办手续的方案，有很多国家重点项目都是5月份拿地即开工，11月份才拿到开工许可证，拿到证的时候工程已经峰顶了，相当于抢了一年的施工期。”
对于地处北疆的和林格尔新区来说，人才是制约发展的重要瓶颈。为了破解这个瓶颈，新区深入推进了人才引进改革。“内蒙古自治区人才改革试验园区”建设扎实推进，人才资金累计投入1.2亿元，累计引进培养各类人才团队50多个，各类人才5000多人，取得成果400多项。清华大学—内蒙古和林格尔新区分布式数据处理系统（校级）联合研究中心正式启动运营，积极募集储备了一批可落地的高端产业化项目；清华大学博士研究生社会实践基地、BIM 专业人才培养基地建设取得丰硕成果。
按照“打造政务服务一张网、做活改革创新一盘棋”思路，新区全面提升“互联网+政务服务”平台的线上服务能力，为方便企业办理相关业务，网上政务服务大厅设置了常见问题、申报指南、操作指南、在线咨询、在线投诉等功能，提供管家式服务。
“水深则鱼悦，城强则贾兴”，产业的发展水平是检验区域经济发展和营商环境的重要睛雨表。内蒙古和林格尔新区在全力打造最具投资价值营商环境的过程中，积极推进区域内战略新型产业蓬勃兴起和传统优势产业转型升级，逐步形成新区产业集聚发展的新动能。
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