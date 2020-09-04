借助自贸试验区优势深入推动营商环境改革持续优化

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，广州南沙经济技术开发区荣获国际化营商环境建设十佳产业园区称号。近年来，开发区利用自贸试验区优势深入推动营商环境改革持续优化。

南沙自贸片区自挂牌以来，充分发挥自贸试验区先行先试优势，解放思想，锐意改革，坚持以制度创新为核心，大胆试、大胆闯、自主改，形成了良好的改革氛围，形成了一大批制度创新成果，为营商环境建设积累了改革经验。

五年来，南沙自贸片区已累计形成658项制度创新成果，其中43项在全国复制推广，112项在全省复制推广，202项在全市推广实施。自贸试验区改革红利加速释放，推动自贸试验区市场化、法治化、国际化营商环境不断完善。投资和贸易更加便利自由，以国际化为特色的多元法律服务体系初步构建，政府治理能力现代化显著增强。

开发区营商环境优化以市场主体获得感为导向，聚焦“投资贸易便利自由”“金融服务完善”“监管高效便捷”“法治环境规范”等重点领域，为市场主体“减环节、压时限、减成本”。营商环境聚焦领域同自贸区建设内容一脉相承，是自贸区建设的重要组成部分，营商环境的优化提升是自贸区高质量发展的助推动力。

近年来，开发区按照国家、省、市优化营商环境决策部署，全力推进营商环境优化提升工作。自2017年起，连续多年委托国际国内第三方权威评估机构，参照世界银行和国家营商环境评价体系，对南沙营商环境建设开展持续跟踪分析和评估，并以评估报告为重要参考，根据短板弱项，聚焦自贸试验区建设重点领域，持续推出一系列改革创新举措，取得显著成效。2017年至2019年南沙对标世行体系全球模拟排名由第51名上升至第24名，其中开办企业、获得电力、执行合同等指标排名进入全球前列。

(责编：乔雪峰、毕磊)