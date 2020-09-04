积极打造“智慧工地” 共同推进建筑业高质量发展

“各位嘉宾，这个是我们运用BIM技术模拟的超高层漫游，可以实现过程监控，检查碰撞。”现场解说详细讲解。

“运用这个超高层铝模施工技术挺好，外墙美观还环保；安全VR还挺逼真；质量管控到位……”参观人员纷纷点赞。

2020年9月4日，“2020兰州市建设工程质量安全观摩会暨兰州市建设工程质量月启动会”活动在中建三局承建的兰州保利·天宸湾项目开幕。会上，中建三局西北公司甘肃分公司执行总经理余自强表示，长期以来，中建三局始终坚持生命至上的安全理念、过程精品的质量理念、绿色环保的建造理念，此次观摩会对将为交流互鉴提供一个学习平台，共同推进建筑业高质量发展。”同时，参会人员共同观看了中建三局保利·天宸湾项目亮点展示视频。

观摩借鉴学本领，精益求精建家园。兰州市建筑业联合会会长赵强讲到：“讲百遍不如看一遍，观摩的目的就是要多看多想，互相学习，互相借鉴，互相启发,，在工作中激发创新和创造能力，希望以此次观摩为契机，学习兄弟企业好经验好做法、推广好工艺好技能，进一步提升建筑工程质量和安全水平，为建设精致兰州美丽家园助力添彩。”

兰州市住房和城乡建设局领导王璟表示，质量安全生产工作任务艰巨、责任重大，中建三局作为行业标杆，通过此次观摩学习对比标杆找差距，激励各施工企业‘比、学、赶、超’，不断改进完善自身管理水平，提升质量安全工作，进一步增强企业竞争力。

兰州保利·天宸湾项目现场经过精心策划和布置，设置了安全VR展示区、质量样板展示区、精益建造展示区、绿色施工展示区、安全管理展示区、人文关怀展示区、质量实体展示区、机电安装展示区、视频监控AI智能识别等31项展区，呈现了浓厚的安全、绿色、科技、环保的氛围。

同时，项目遵循“精益建造”理念，积极打造“智慧工地”，项目围绕着“人、机、料、法、环”五大生产要素，充分应用智慧工地大数据与BIM的集成应用，建立全面感知、科学管理、互联协同的项目管理，具有过程数字化、过程可视化、管理数据化等特点，是“互联网+”思维在建设工程建造阶段的方式融合和价值创造。

(责编：乔雪峰、毕磊)