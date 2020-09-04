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2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会举行 国家主席习近平发表视频致辞

2020年09月04日20:27  来源：新华社
 

　　2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会开始举行，国家主席习近平在峰会上发表视频致辞。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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