人民网>>财经

习近平在2020年服贸会上发表致辞 这些金句振奋人心！ 

2020年09月04日21:51  来源：人民网-财经频道
 

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved