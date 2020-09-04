原标题：国潮养生 跨界创新 广药集团与百事公司携手打造中国首款营养燕麦稀

国潮+药食跨界=？这场发布会告诉你答案！9月3日，全球最大中成药生产基地、全国最大制药企业集团广州医药集团有限公司（下称“广药集团”），首次与全球食品饮料领军企业百事公司在华的百事食品（中国）有限公司（下称“百事公司”）签署合作协议，广药集团旗下中华老字号品牌“潘高寿”与百事公司旗下燕麦第一品牌“桂格”将联合打造融合现代健康概念与国潮文化的燕麦新产品，树立行业跨界合作新标杆。

广药集团党委书记、董事长李楚源，百事公司大中华区食品业务高级副总裁兼总经理谢长安，广州白云山医药集团有限公司总经理黎洪，百事公司大中华区营养品类高级总监汤颖蕾等领导嘉宾出席了签约仪式。

精准定位 打造首款中国营养燕麦稀

据介绍，桂格与潘高寿联合品牌合作开发的第一阶段两款新品——猴头菇燕麦稀和阿胶燕麦稀，围绕不同人群需求进行精细化打造，预计将在今年九月份上市。

其中，猴头菇燕麦稀一款“养生”的健康食品。现代都市人大多深陷在忙碌之中，一日三餐饮食不规律，而猴头菇燕麦稀结合传统猴头菇养生配方以及现代工艺，甄选猴头菇搭配高纤燕麦，真材实料吃得到，温补养生，温柔呵护，给“朋克养生族”送上暖暖关爱。阿胶燕麦稀适合爱好“养生美颜”的女性，以科学的配比、专家配方，加入正宗传统的阿胶成分以及高纤维燕麦，不仅味美且方便。

养生专家广州中医药大学主任医师施旭光教授在现场讲座中分享了保健养生之道，对广药集团和百事公司跨界合作健康食品的理念表示认可。他认为，这两款新品契合现代人对于健康食品的需求，值得一尝。

国潮正当时 跨界创新瞄准健康需求

广药集团与百事公司此番合作，有其特别的意义和内涵。

在新冠疫情发生后，有两方面引人关注，一是中医药这一中华民族的璀璨明珠在疫情防控中发挥了积极而重要的作用，成为中国战“疫”方案的亮点，中医药产品和文化越来越得到国内外的理解和认可，另一方面，民众的健康需求和健康意识日益提升，对于健康生活的美好向往日益增强。“国粹养生”成为了一种必然的潮流趋势，这也是广药集团与百事公司打造首款营养燕麦稀产品的初衷。

“广药集团在疫情期间用中药开发的防疫香囊，至今已卖出近60万个。这说明大家的健康需求在日益增长。守护人类健康，是广药集团的初心和使命，我们希望能够带给消费者符合他们健康需求的产品。”广药集团党委书记、董事长李楚源在致辞中表示。

百事公司大中华区食品业务高级副总裁兼总经理谢长安表示， “我们很荣幸能与广药集团合作，传承精华，守正创新，为中国消费者推出适合时代需求的营养健康的产品。广药集团是中国中医药界的翘楚，为中国人民的健康和福祉做出很多贡献。百事公司在华也不断汲取并发扬博大精深的中国文化和饮食，洞悉中国消费者的需求，加大创新和研发的力度，以多元化产品满足消费者的需求，并致力于引领健康快乐消费。本次桂格和潘高寿联合品牌，国潮养生，跨界创新，共创燕麦稀全新赛道，非常值得期待！“

强强联合 树立行业新标杆

为什么是广药集团x百事公司，潘高寿x桂格？

据介绍，广药集团是全国最大制药企业集团和全国最大中成药生产基地，位居中国500强160位，2019年销售收入达1330亿元, 目前，广药集团位居中国企业500强第160位，制造业500强排名第64位，并连续九年荣登全国制药工业百强榜第1名。广药集团拥有潘高寿和陈李济等12家中华老字号，其中10家已过百年历史，在中医药全产业链发展、大健康产业等领域有着深厚的产业基础和发展实力。潘高寿是广药集团旗下的中华老字号，中国驰名商标，始创于1890年，拥有两项国家级非物质文化遗产，一直致力于为保障人民身体健康作出贡献。

百事公司是全球食品和饮料行业的领导者，系列产品中有23个品牌的年销售额都在10 亿美元以上，如百事可乐、激浪、佳得乐、乐事、桂格、七喜、奇多等。百事公司是首批进入中国的跨国企业之一，进入中国已经长达39 年，在华投资已超过530亿元人民币，积极投资于中国的发展进程。百事公司的“桂格”品牌创立于1877年，至今有140年的历史，作为百年燕麦世家，是全球和中国燕麦市场的领导品牌，不仅在在全球食品行业发展中处于领先地位，更在健康食品的创新和开发方面有着独特的优势；百事公司目前在全球设立10个研发中心，拥有1500名科学家，以满足消费者多样化的营养需求。在中国消费者心目中，桂格品牌的“品牌喜好度”、“品质”、”健康食品专家”等方面均居于领先地位。这次桂格X潘高寿跨界合作可谓是强强联合。

在签约仪式上，广药集团党委书记、董事长李楚源对百事公司的实力表示了极大的认可：“传承国粹，守正创新。这是广药集团首个与世界500强企业联手开发食品新品的项目，百事公司在食品领域有着非常强大的实力，我相信我们此次跨界合作能够让老字号开出‘新花’，实现‘中药时尚化、时尚中药化’，携手打造行业新标杆”。

(责编：许维娜、毕磊)