原标题：网络安全等级保护和关键信息基础设施安全保护工作宣贯会在京举办

新华网北京9月4日电 近日，网络安全等级保护和关键信息基础设施安全保护工作宣贯会在北京举办。

此次会议旨在宣传贯彻公安部《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》（以下简称“意见”），解读《网络安全等级保护定级指南》国家标准，研究探讨网络安全等级保护制度服务国家“一带一路”倡议，以及网络安全领域引入保险的对策与机制。会议由公安部网络安全保卫局指导，公安部第三研究所、公安部第一研究所主办，深信服、奇安信、启明星辰、360企业安全、亚信安全、天融信、安恒、北信源、圣博润、永信至诚等10家企业联合承办。

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长兼总工程师郭启全在会上重点解读了前述文件，详细介绍了加强等级保护和关键信息基础设施安全保护的基本原则、工作目标和具体措施，提出按照国家“一带一路”重大战略举措要求，实施“一带一路”网络安全战略，并学习借鉴发达国家成熟经验，在网络安全领域引入保险机制，提高网络安全风险治理能力。

自然资源部信息中心总工程师顾炳中表示，该文件是落实等级保护2.0制度的重要标志，首次系统性、明确性对关键性基础设施的保护提出了要求，具有非常强的实际操作性。

深信服董事长何朝曦表示，深信服在等级保护工作方面持续开展政策标准宣贯、创新攻关，为用户提供符合相关要求的产品和服务。特别以“三化六防”的新理念和新举措为核心，帮助用户科学开展建设整改。在关键信息基础设施安全保护方面，以等级保护标准为基础，帮助用户落实重点防护措施，加强重要数据和个人信息保护，提供安全可信的产品及服务确保供应链安全。

(责编：任妍、孙阳)