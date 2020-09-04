蓝图基金会携手校内外启动科技助学项目

2020年9月4日上午，在湖南省邵阳市新邵县酿溪镇第三完全小学，隆重举行了“蓝图科技助学项目启动仪式暨在线学习课程捐赠仪式”，新邵县人民政府县长陈历贤、新邵县教育局党委书记/局长李碧泉、蓝图基金会理事长王粤、校内外副总裁张丽，以及新邵县教育系统的师生代表出席了启动仪式。

为了让欠发达地区的学生享受到优质的教育资源，蓝图基金会携手校内外，通过蓝图科技助学项目捐赠在线学习课程，借助互联网的优势，将优秀的精品在线学习课程内容，以公益的方式，触及更遥远的孩子。据了解，蓝图科技助学项目已在湖南、贵州和甘肃的13所学校实施，湖南省邵阳市新邵县作为国家级扶贫开发县，是该项目的重点实施地区。

近年来，新邵县非常重视贫困儿童管理教育工作，不断改进教育管理方法，促进“留守学生”健康成长。多举措保障全县适龄儿童受教育权利，教育扶贫工作全覆盖，零辍学，深受国家、省、市肯定，2020年高考也取得历史性重大突破。本次蓝图科技助学项目落户新邵，将惠及新邵县300名贫困留守儿童。

据介绍，蓝图公益基金会是由龙永图先生创办，并联合社会各界爱心人士共同发起成立，致力于从事青少年儿童海洋教育、素质教育和推动教育公平的扶贫助学类公益基金会。基于扶贫助学类公益基金会的属性，蓝图基金会特向“老少边穷”地区的学校开展蓝图科技助学项目，让更优质的教育资源，以更平等的方式，触及更遥远的孩子们，从而推动教育公平，为更多学龄儿童创造美好的未来。

校内外是王志东先生创办的专注于中小学教育、教学的互联网教育平台，秉承“做真教育，真做教育”的价值观，致力于提升教育质量，促进教育公平。目前作为“国家教育资源公共服务平台”推荐应用，在国内为3-18岁的孩子及家长提供和推荐优质的线上课程和专业服务。此次蓝图科技助学项目捐赠的在线学习课程为校内外精心打造的普惠性、公益性在线课程——“数伴365”和“英伴365”。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)