2020年CTR洞察高峰论坛发布媒体、广告、消费三大市场趋势

2020年9月4日，中国领先的市场研究公司央视市场研究（CTR）在上海举办2020CTR洞察高峰论坛，发布了最新的中国媒体市场、广告市场以及消费市场发展趋势。
CTR报告显示，中国传媒呈现出“惯性媒体”、“粘性媒体”、“刚性媒体”及“弹性媒体”协同转化的多元格局；媒体的融合传播策略也加速向账号化、网红化转化，媒体融合进入体制机制改革的深化阶段；中国广告市场在2020年上半年同比下滑19.7%，广告主为了应对危机对营销推广费用的投入更为谨慎；中国快速消费品市场自第二季度起呈现稳步恢复态势，定位健康安全、快乐愉悦和居家餐饮有关的品类增长显著，而关注健康、可持续发展和理性消费逐渐成为中国消费者的新常态。论坛聚焦直播带货、MCN、疫情的行业影响等热点话题。CTR认为，直播带货为企业应对疫情影响和销量的直接转化起到了重要的作用，虽然形式上是产品售卖与传播的结合，但其本质不是卖货，而是营销，直播带货反映出营销环境正从从传播场景到需求场景进阶，而企业在尝试直播带货的同时，也需注意品牌价值始终是企业的护城河。
除备受瞩目的三大趋势报告外，CTR还发布了“CTR数字广告监测平台”、“数字化精准投放解决方案”、“全域用户触达引擎”三个新产品和新服务，聚焦解决数字广告评估、广告投放优化、数字化调研效率提升等行业痛点及需求。
CTR总经理徐立军表示，各行业都需要适应“平战转换”的疫情新常态，一手撑着伞，一手干活儿，并通过对品牌、数字化、网格化等组织免疫力的打造，提高抗风险能力。
据悉，CTR洞察高峰论坛已连续举办十七届，来自媒体界、企业界、广告公司等近300名代表参加了本次高峰论坛。（牛广文）
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