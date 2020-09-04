数字化转型 政企需要什么样的云平台？

在新基建与疫情的双重作用下，“上云”正在变成刚需，国内政企进入了数字化转型的深水区，云计算市场也迎来新增量。为此，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）的 “中国电子云”将正式推向市场，为政府、公共服务、大型集团企业等提供帮助。

如何选择适合的“云”一直是政企思考的问题？公有云深受中小企业偏爱的，但对政企来说，其缺点在于对云端的资源缺乏控制、保密数据的安全性、网络性能和匹配性问题。私有云可以避免前者的相关问题，但高额的建设、运维、升级成本往往会消耗大量的信息化资金，对政企自身运维能力也提出了极高要求。

针对这种两难局面，破解之道则是专属+公有，中国电子云相关负责人表示，专属公有云，不仅能够满足监管要求、适配政企组织架构和管理诉求，同时还提供业务运营要求的云平台、服务和技术团队。中国电子以丰富的产业基础和实践经验，和长期服务政府、公共服务、大型集团企业信息化建设的丰富经验，即将推出中国电子云。它整合了中国电子的技术实力，可以发挥下至芯片、上至云管的产业整合能力，具备了获取创新技术、生态引入、能力开放等优势，从懂行业、懂技术、懂安全等诸多方面，为中国数字经济健康发展提供了更懂时代的云基础设施。

发展云计算，信息安全非常重要。近年来，国家相关部门发布了一系列云计算相关法规标准，一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署，另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平(尤其是云计算安全方面)、以及规范市场秩序等。实际上，这也指明了要“从芯到云”，拥有本质安全和过程安全的云平台建设思路。

要做到云计算安全，首先必须做到基座安全，这也是本质安全需要解决的后门与漏洞问题。另外，云计算需要充分考虑到数据安全、交易稳定、行业监管、规模经济等因素，这就需要实现本质安全和过程安全的深度融合。“中国电子云”针对云计算市场在“安全”需求方面的升级，基于“PKS” 体系而打造。PKS是中国电子主导构建的绿色、开放、共享的技术架构和生态体系，其中“P” 代表（PHYTIUM）飞腾处理器，“K” 代表（KYLIN）麒麟操作系统，“S” 代表注入安全的能力，通过加入立体防护安全链，实现了从处理器层、存储控制层和操作系统层的多级防护，为云计算提供了“主动免疫”的安全模式。

据悉，9月9日，以“云可信，创未来”为主题的中国电子云战略发布会将在武汉举行，将发布中国电子云业务战略，为政府、公共服务、大型集团企业打造数字经济基础设施，为“新基建”和数字城市等新一轮经济增长提供新动能。（蔡琳）

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