服贸会吸引1.8万家境内外企业及机构、超10万人参展参会

服贸会金融服务展馆内，中国交通银行展区工作人员迎接观众的到来。

本报记者 徐佩玉摄

服贸会服务机器人展馆内，参展商用玩具熊做康复训练展示。

本报记者 徐佩玉摄

9月2日，服贸会文化服务展馆内的泡泡玛特盲盒自动贩卖机。

本报记者 徐佩玉摄

9月1日，在服贸会服务机器人专题展馆，参展商向记者演示炒菜机器人。

翁奇羽摄（人民视觉）

服贸会展区外景。

本报记者 韩晓明摄

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在北京盛大启幕。

线上线下、室内室外，来自148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及1.8万家境内外企业与机构、超过10万人参展参会，新技术、新产品和新服务集中亮相。

遇到老朋友、结识新伙伴，获取新订单、拓展新市场。服贸会——专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，克服疫情冲击下的重重困难，敞开大门迎接五洲来宾，这对于共同促进全球服务贸易发展繁荣是重大利好。

9月4日—9月9日，“全球服务、互惠共享”的精彩故事将在金秋北京上演，一起来关注和欣赏吧！

● 服贸会来啦！

2020年中国国际服务贸易交易会

9月4日至9日

服贸会的前身是京交会，自2012年以来已成功举办六届

六届累计参展企业1万余家次，吸引184个国家和地区100余万人次客商到会，意向签约总额超过5293亿美元

服贸会

同广交会、进博会一起成为中国对外开放的三大展会

是疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动

将向国际社会展示中国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效

● 服贸会

有啥特点

建立“1+8+N”新模式

“1”：综合展区，突出展示全球服务贸易最新成果和5G、人工智能、区块链等前沿技术在服务贸易领域的智慧应用

“8”：8个行业专题展，包括文化服务、金融服务、冬季运动、旅游服务、服务机器人、教育服务、体育服务、5G通信服务等

“N”：若干功能服务区，为展客商提供配套服务

线上线下相结合

境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主

搭建了服贸会数字平台，为线上线下办展办会提供服务和支撑

高规格峰会论坛等层出不穷

举办全球服务贸易峰会、展览展示和190场论坛及洽谈活动

包括4场高峰论坛、116场行业大会和专业论坛、18场行业推介洽谈、29场境外国家和地区专题活动、18场省区市主题活动、5场晚间活动

● 谁来参展

148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业参展参会

服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参与，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会

超过10万人注册参会，已征集了展会预筹成果381项

老友如约而至，新朋纷至沓来

2300多家企业线下参展，4700多家企业线上展示，1万多家客商及参会企业逛展……参展、洽谈、采购，热闹的场面尽显服贸会的蓬勃活力。

服贸会的前身是京交会，自2012年以来已成功举办六届。作为服务贸易领域的龙头展会，服贸会同广交会、进博会一起成为中国对外开放的三大展会平台，展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米；参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家。今年，展览面积更大、参展企业更多。

老朋友如约而至——

智能城市操作系统、室内运送AI机器人、云端一体化资管科技服务平台……服贸会“常客”京东本次设立了3个展区，面积超过260平方米。京东数字科技集团副总裁曹鹏指出，服贸会为京东数科这样的数字科技企业智能创新解决方案提供了对外展示的机会。京东数科此次带来了智能城市、金融科技、AI技术及机器人等领域的数十个解决方案，重点呈现了以AI驱动产业数字化的技术服务能力亮点以及为金融机构及实体产业各行各业提供的数字化转型一站式服务。

新朋友纷至沓来——

最近，日本大和证券集团在中国接连斩获“第一”：一个星期前成为第一家落户北京的新设外资控股证券公司，随后又首次亮相服贸会。大和证券中国委员会副主席耿欣表示，集团将借助展会呈现证券业务以及未来将在中国开展的战略合作内容，同时展现集团在金融科技、可再生能源、养老、卫生等领域取得的多元化、可持续化发展成绩。

卢森堡国际银行也是今年首次参加服贸会。公司北京代表处首席代表王刃介绍，卢森堡国际银行去年9月在中国设立了北京代表处，今年赶上服贸会这一全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，“我们将抓住机遇，重点展示卢森堡在银行、基金等方面的金融优势以及公司各方面的特色金融服务，与更多合作伙伴交流洽谈。”

新技术精彩亮相——

服装厚度下降80%，保暖效果却提高了5倍！在本届服贸会体育服务专题展区，由北京叠加态技术有限公司研发的全新叠加态超性能材料首次亮相，引来不少观众。

该公司首席技术官钟飞鹏表示：“非常高兴能参加服贸会！借助这次服贸会发布新技术，可以让全球更多用户和消费者认识我们的新材料，了解它的应用领域，这是一个难得的好机会。”

期待真诚合作，共同激发创新

2020年服贸会是新冠肺炎疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，国内外企业对此期待满满。

“中国是索尼在全球最重要战略市场之一。”索尼中国传媒公关部总监姜京源说，作为一家建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司，索尼旗下的影视、音乐、动画、游戏等娱乐业务已纷纷进入中国市场，此次索尼在服贸会展出的正是基于其丰富IP内容与前沿VR技术打造的在线娱乐解决方案，“我们希望借助服贸会的机缘，在丰富的IP内容、音视频黑科技等方面与更多中国伙伴建立合作关系。”

钟飞鹏认为，突如其来的疫情给企业生产经营带来巨大影响，此次服贸会的举办让国内外企业在迷茫时期看到了新希望。“本届服贸会采取线上线下结合的方式，叠加态不但能在体育服务专题展区现场展出，还可以在服贸会的网上平台包括3D展厅，把产品形态、信息立体地展示给相关客户，同时更真实、更形象地把公司介绍给用户。这给我们打开了一个全新的窗口，让公司多了一条低成本、快速与世界合作伙伴交流对接的通道。”

不仅有展览展示、洽谈对接，本届服贸会还将围绕服务贸易十二大领域前沿趋势、创新发展、国际合作等主题方向，举办116场行业大会和专业论坛、4场高峰论坛以及最新技术、产品、成果等发布活动。

“今年服贸会给企业提供了非常好的开放合作机会，为产业链上的企业建立了一个高效对话、沟通平台。我们期待和各行各业共同激发创新，为实体产业的数字化进程加码；同时也为老百姓带来更多看得见、摸得着的数字化成果，在吃、住、行、游、购、娱等场景实现线上线下融合，提升生活品质、拉动消费。”曹鹏说。

美团副总裁陈荣凯表示：“我们盼望借此机会和众多优秀的专家学者、业界同行交流学习，通过技术创新与应用，共同推动服务业发展质量和效率提升，并对中国产业转型升级与经济高质量发展作出更大贡献。”

“不只是服务展览，本届服贸会还聚焦未来相关发展趋势，让德勤有机会与同行、其他生态圈一起分享和交流，推动行业积极发展，引导服贸企业推动未来业务的发展。”德勤中国华北区主管合伙人施能自表示。

搭建开放舞台，尽享更好服务

对企业而言，本届服贸会是一大利好，对世界经济来说也是如此。

“2020年服贸会在关键时刻举办，将促进全球贸易发展。”世界可持续发展工商理事会主席兼首席执行官彼得·巴克说，面对新冠肺炎疫情，世界对本届服贸会充满期待，举办这样的展会可增强人们对经济复苏的信心。“通过这次展会，人们有望看到中国如何应对危机并为经济复苏作出的努力。我希望中国以其创新浪潮及高科技公司来帮助世界，此次服贸会将展示中国具有这种潜力。”

本届服贸会吸引了不少肯尼亚服务供应商。肯尼亚出口促进与品牌局首席执行官威尔弗雷德·马鲁贝表示，肯尼亚期待通过参加服贸会，促进本国经济在新冠肺炎疫情后复苏。“服贸会将为医疗、信息通信、物流、银行和保险等领域的企业提供综合服务平台，而这些领域对肯尼亚疫情后经济复苏至关重要。”

马来西亚入境旅游协会署理会长梁伟虹此次组织了该协会多家会员企业参与服贸会，“这次服贸会引起会员企业广泛兴趣，我们得到的回应也很积极。”她表示，受疫情影响，马来西亚旅游业面临发展困境。在这个时候，保持人与人之间、行业从业者之间以及各国之间的交流，对于维持市场活跃非常重要。“借助这次服贸会，我们可以继续推介马来西亚，让大家了解我们的国家。”

以诚相待，普惠共享。与会者普遍认为，本届服贸会的举办进一步彰显中国坚定不移扩大对外开放的信心、决心，释放中国支持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。

“中国一直致力于推动全球合作。服贸会的举办带给世界一个非常关键的信息，就是中国继续开放市场，继续完善营商环境，共同构建人类命运共同体。”施能自说。

王刃认为，近年来，中国持续扩大开放，外资进入中国市场的道路持续拓宽。“从金融领域来看，中国金融业的进一步开放对像卢森堡国际银行这样的企业来说是一个重大机遇。事实上，我们已经看到现在很多国际金融机构加快进入中国市场。未来，卢森堡国际银行期待与更多的中国企业加强合作，并会推进在中国设立营业性机构的计划。”

搭开放大舞台，与世界手拉手。2020年服贸会的大门已经开启，让我们抓住机遇，携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

(责编：李都也(实习生)、李栋)