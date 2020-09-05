新华社北京9月4日电 题：携手共促全球服务贸易发展繁荣——解读习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞

新华社记者

“中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。”

4日晚，习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表致辞，围绕全球服务贸易发展提出重要倡议，宣示了中国扩大开放新举措，向世界展现中国打造更高层次改革开放新格局的信心和行动。

展示中国更高水平开放之姿

“全球服务，互惠共享”——走进2020年服贸会综合展区序厅，这8个大字格外醒目。

作为全球首个服务贸易领域综合性展会，本届服贸会将举办高峰论坛等190场论坛及洽谈活动，吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构、10万人报名参展参会。

“希望以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。”习近平主席在致辞中说。

这是新冠肺炎疫情发生以来，中国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动。在全球疫情仍在蔓延、世界经贸往来受阻的情况下，这场盛会来之不易，备受关注。

世界百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情全球大流行，一方面，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩；另一方面，新一轮科技革命和产业革命孕育兴起，带动数字技术强势崛起，促进产业深度融合，引领服务经济蓬勃发展。

危和机同生并存，迷雾之下世界经济走向何方？

“共同营造开放包容的合作环境”“共同激活创新引领的合作动能”“共同开创互利共赢的合作局面”——

习近平主席提出的3点倡议，宣示了大变局下倡导开放合作的中国声音和推动经济全球化的中国主张。

“这3点倡议，对外展示了中国一以贯之的开放理念和迈向更高水平的开放之姿。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。

“此次中国举办服贸会，为世界各国同中国加强服务贸易合作提供了重要机遇。”加中贸易理事会中国区董事总经理范诺亚说，对加拿大而言，加中经济有着互补性，在教育、金融等服务贸易领域有着广阔的合作空间。

力推全球服务业开放合作

“放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。”习近平主席说。

穿行在服贸会各个展馆，各种新技术、新成果集中亮相，让人们充分体验服务贸易就在你我身边——

能自动识别指挥者手势的“5G+AI”智能乐队，会做八大菜系3000多道菜的炒菜机器人，穿行工厂搬运货物的无人配送车，抗击疫情“利器”移动式X光机，餐饮业“新宠”智能取餐柜和收银机……

“服务贸易成为国际贸易中最具活力的部分，发展前景广阔，对世界经济影响深远。”商务部服贸司副司长樊世杰说，对我国而言，服务贸易已成为对外贸易高质量发展的新动力、推动高水平开放的新引擎。

为推动服务业开放合作，习近平主席在倡议中提出多项举措——

建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度、推进服务贸易创新发展试点开放平台建设、继续放宽服务业市场准入、主动扩大优质服务进口、加快数字领域国际合作、加大知识产权保护、支持组建全球服务贸易联盟……

“这些举措彰显中国正加快向制度型开放迈进。”商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊说，作为经济全球化坚定的支持者，中国正致力于健全和完善服务贸易相关规则和制度，并为完善全球经济治理、促进世界经济包容性增长贡献中国智慧和力量。

“组建全球服务联盟具有深意。”中国对外经济贸易大学教授崔凡说，服务贸易生态体系庞杂，覆盖企业、商协会、政府、国际组织等各种角色，需要各方面加强服务贸易规则的沟通协调，共同努力减少制约要素流动的壁垒。

“我们比以往任何时候都更需要通过国际合作，为服务贸易创造有利的环境，中国也为国际合作积极贡献力量。”出席峰会的世界贸易组织副总干事易小准说。

以“北京服务”新名片助推更高层次改革开放新格局

“支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区”“设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区”……

习近平主席在致辞中宣布的新举措，给北京开放创新赋予了更深远的意义和使命。

“这些新举措瞄准打造‘北京服务’新名片，有助于更好发挥北京的引领示范作用，为全国服务业发展探索更多可复制可推广的经验。”北京市商务局局长闫立刚表示。

2015年，北京作为全国唯一的服务业扩大开放试点城市，开启了先行先试的探索。5年来，北京在扩大服务业开放、服务贸易便利化等方面形成了120多项全国首创政策或创新制度安排，累计向全国或自贸区推广了6批25项创新经验。

走入服贸会“京津冀协同发展”展区，一片拥有4800万像素的“光芯”引人驻足。这个我国自主研发的工业数字光场芯片可广泛应用于投影仪、虚拟现实等领域。

“一个年轻团队能取得技术新突破，与北京一流的科技创新服务水平密不可分。”北京数字光芯科技有限公司首席执行官孙雷说，在北京设立自贸试验区，将帮助更多自主数字技术产品走向世界。

北京市工商联副主席李志起说，在新的政策红利激发下，北京必将成为全球服务贸易发展的创新“极地”，为全国服务贸易创新发展提供更多探索经验。

“从全球发展来看，服务贸易、科技创新已成为新一轮全球化的重要动能。”中国人民大学教授王义桅说，从广交会、进博会到服贸会，中国正呈现给世界一个更高层次的改革开放新格局。

改革不停顿，开放不止步。面向未来，一个更高水平开放的中国必将不断为世界繁荣发展注入源源动力。（记者韩洁、陈炜伟、高敬、李萌、吉宁、孙奕）

(责编：李都也(实习生)、李栋)