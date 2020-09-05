以坚定的步伐迈向更加美好的未来

金风送爽，华灯璀璨。4日晚，位于北京中轴线上的国家会议中心，一场全球服务贸易的盛会如约而至。

“突如其来的新冠肺炎疫情，在一段时间内阻隔了我们的相聚，但阻挡不了服务贸易发展的脚步，阻断不了我们携手共进、合作共赢的信心和行动！”

国家主席习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞，通过电视和网络信号，传遍神州大地、播向五湖四海。

这是新冠肺炎疫情发生以来，中国举办的首场线上线下相结合的重大国际经贸活动，世界为之关注。

20时03分许，现场响起热烈掌声，习近平主席通过视频方式在峰会上致辞。

“中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。”习近平主席指出。

在习近平主席致辞后，阿根廷总统费尔南德斯、泰国总理巴育、韩国副总理洪楠基、联合国贸易和发展会议秘书长基图伊、世界卫生组织总干事谭德塞、世界贸易组织副总干事易小准等多位外国政要和国际组织负责人先后发表视频致辞。

这是一次不同寻常的聚首，这是一场危中育机的盛会。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，国际贸易和投资大幅萎缩，世界经济增长动力何在？

中国搭台，诚邀各国共奏合作共赢的新乐章——

“希望以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。”习近平主席道出举办此次服贸会的重要意义。

四层大会堂内，各方嘉宾凝神倾听。

此次服贸会，共有来自148个国家和地区的1.8万家企业和机构、10万人注册参展参会。在未来几天内，上百场活动将密集举办。

“在服务业领域，中国不仅是需求方，而且是助推器。”阿根廷总统费尔南德斯在致辞中如是说。

中国倡议，各方共享服务贸易增长红利——“共同营造开放包容的合作环境”；“共同激活创新引领的合作动能”；“共同开创互利共赢的合作局面”；……

十多分钟的致辞中，习近平主席就服务业开放合作提出3点倡议，提出支持组建全球服务贸易联盟、支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区等诸多主张和新举措。会场内，现场嘉宾边听边记、频频点头表示认同。

特斯拉全球副总裁陶琳说：“特斯拉正加快在中国布局产业链，未来我们将深耕中国市场，把中国作为发展的重要战略基地。”

中国开放，昭示经济发展大势方向——

从金融市场开放“蹄疾步稳”到下调关税、积极扩大进口；从《海南自由贸易港建设总体方案》正式出台，到2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减；从“云上”的广交会，到线上线下结合的服贸会，再到紧锣密鼓筹备中的进博会……这些行动，折射出的是中国开放的大门越开越大的明确信号。

“经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计”；

“构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局”；

“让我们齐心协力、携手前行，以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，共同迎接世界更加美好的未来”；

……

习近平主席的话铿锵有力、掷地有声。

联合国贸易和发展会议秘书长基图伊有感而发：“此次服贸会的主题与联合国贸发会议所追求的共同繁荣目标不谋而合！”

会场内，智慧在激荡，共识在凝聚，“全球服务，互惠共享”的服贸会主题深入人心。

会场外，相隔不到1公里的亚洲金融大厦，中外记者聚集在大会新闻中心，看着大屏幕上的直播，或按动快门，或连线报道，第一时间将中国主张传向全球……

21时许，峰会结束。

国家会议中心综合展区，开放求索的“北京门”向世人敞开，从北京辐射全国，中国联通世界，共同迎接更加美好的明天。新华社记者 郑明达 刘敏 王雨萧 丁静（新华社北京9月4日电）

(责编：李都也(实习生)、李栋)