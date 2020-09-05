【行走自贸区】广州南沙自贸区：以开放倒逼改革 打造大湾区现代产业新高地

人民网北京9月5日电 （记者王宇鹏）“以开放倒逼改革，以改革促发展。”在近日举办的“行走自贸区”网络主题活动广东自贸区座谈会上，广州南沙开发区（自贸区南沙片区）管委会副主任潘玉璋表示，南沙自贸区在治理体系和治理能力现代化、科技创新体制机制等领域加大差异化探索力度，进一步发挥了南沙自贸区全面深化改革和扩大开放的“试验田”作用，释放了自贸区在大湾区建设中的创新引领带动效能。

南沙地处粤港澳大湾区地理中心，是连接珠江口两岸城市群和港澳地区的重要枢纽节点，广州南沙自贸区被国家和省、市赋予了建设国家级新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区、承载门户枢纽功能的广州城市副中心“三区一中心”的使命。

据介绍，挂牌5年以来，南沙自贸区红利持续释放，经济呈现高质量发展态势：2014至2019年，南沙地区生产总值由1026亿元提高至1683亿元，年均增长10.4%；进出口总额由1303亿元提高至2137.8亿元，年均增长10.4%；注册企业由8400户增加到12.4万户，年均增长71.4%；累计引进172个世界500强企业投资项目。

南沙自贸区始终坚持以制度创新为核心。潘玉璋介绍，五年来，在投资便利化、贸易便利化、“放管服”改革、金融开放创新、深化粤港澳合作、法治环境建设、科技和创新型产业体系建设等领域全面发力。截至目前，累计形成658项制度创新成果。

例如，实施贸易便利化改革，建成“线上海关”样板间，打造智能海港保税分拨监管新模式，创新提出“1＋N”保税监管理念，企业办事效率提高80%以上；“放管服”改革取得新进展，全力构建以推进治理能力现代化为核心的服务管理体系，打造全国首个“无证明”自贸区，70%的政务服务事项实现“零跑动”。

潘玉璋表示，在推进大湾区建设过程中，南沙开发区加强与港澳产业合作，打造大湾区现代产业新高地。截止2020年7月，累计落户港澳企业3770多家，累计投资总额超1250亿美元；与暨南大学合作共建全国首个常态化粤港澳规则对接平台。

“同时，在全国率先探索商事登记确认制，率先试点聘任港澳籍劳动人事争议仲裁员，落户广州首家粤港澳联营律师事务所，试点实施香港建筑管理模式，出台港澳专业人才资格认可十项措施。”潘玉璋说。

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