【行走自贸区】珠海横琴自贸区：深化职能转变 营造高水平自由化投资环境

人民网北京9月5日电 （记者王宇鹏）“按照‘澳门所需’‘横琴所能’的原则，建立澳门资源+开放人才+先进技术+横琴载体+政策支撑+成果共享产业协同发展新模式。”近日举办的“行走自贸区”网络主题活动广东自贸区座谈会上，中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区管委会副主任吴创伟如是说。
横琴岛是珠海最大的海岛，与澳门一河之隔，最近处只有187米，距香港34海里，通过港珠澳大桥、莲花大桥与港澳两个国际自由贸易港互联互通。数据显示，截至8月25日，横琴注册澳资企业已突破3000家，成为内地澳资企业聚集最集中区域。
吴创伟表示，珠海横琴自贸区挂牌五年来，在营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、打造粤港澳深度合作示范区等方面先行先试，努力构建与横琴发展定位相匹配，与港澳自由港政策相适应，与国际规则相衔接的创新机制。
在营造高水平投资自由化环境方面，珠海横琴自贸区深化职能转变，采取一系列改革措施：以负面清单制度为核心推进投资自由，优化外资企业准入办事流程；以优化政务服务为核心推进投资便利，建成商事登记标准化暨网上审批系统，最快10分钟完成企业开办；积极推行“秒批”政务服务新模式，首批13个事项实现“秒批”。
吴创伟说，珠海横琴自贸区深化通关管理模式改革，打造高水平跨境贸易便利化环境。一方面，推动人员往来便利。8月18日，横琴口岸新旅检区域正式开通，采用“合作查验、一次放行”新型通关模式，下一步还将在旅检、小客车和货车通道全面实施。另一方面，促进货物贸易便利。在横琴口岸被抽查送检的进口食品从原7-11个工作日缩短到目前2-3小时内，目前，已有8批次、约150吨食品进境暂存分批返澳，实现了水产品、肉类的首次进境暂存仓储，极大促进珠澳两地食品仓储物流业发展。
一系列的改革措施有效地吸引外资进入。吴创伟介绍，五年来，珠海横琴自贸区新增外商投资企业3409家，合同外资超过288亿美元，境外投资备案企业98家，投资总额超37亿美元。2019年新增外资企业635家，完成变更备案566项。
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