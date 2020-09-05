习近平服贸会致辞引热烈反响：彰显对外开放决心 给予企业发展信心

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会举行，国家主席习近平在峰会上发表视频致辞。

习近平在致辞中表示，本届中国国际服务贸易交易会以“全球服务，互惠共享”为主题。希望以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。

同时，习近平在致辞中提出三点倡议：第一，共同营造开放包容的合作环境；第二，共同激活创新引领的合作动能；第三，共同开创互利共赢的合作局面。

多位与会嘉宾和企业界人士在接受人民网记者专访时表示，习近平主席的致辞深刻阐述了举办2020年中国国际服务贸易交易会的重要意义，充分彰显了中国坚定不移推进对外开放的信心和决心，也释放出中国推动经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。

开放包容的合作环境提供新发展机遇

习近平在致辞中指出，服务业因其独特的轻资产、软要素等特点，更加需要开放、透明、包容、非歧视的行业发展生态，更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒，推动跨境互联互通。

习近平表示，中国将坚定不移扩大对外开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。中国将积极顺应服务贸易发展实际需要，推动多边、区域等层面服务规则协调，不断完善全球经济治理，促进世界经济包容性增长。

“创新是高质量发展的根本，营造出鼓励、保护创新的环境，才能夯实创新驱动型经济的基础。”高通公司中国区董事长孟樸在接受人民网记者采访时表示，中国为推进全球服务贸易开放与合作，营造开放包容的合作环境提出了具体措施与策略，为外资企业在华经营创造了更多便利，提供了更多发展机遇。

新东方教育科技集团副总裁张戈表示，习近平主席提出的三点倡议为未来国际服务贸易的开展指明了方向，表明了中国将继续保持改革开放、实现合作共赢的态度和信心，以实际行动与世界各国携手，共同推动世界经济尽快复苏的决心，向全世界释放出了积极信号。

创新引领的合作动能成为新一轮发展引擎

“近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。”习近平在致辞中指出，要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程。

习近平表示，这次疫情全球大流行期间，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，对促进各国经济稳定、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

“疫情发生以来，服贸行业在危机中展现出顽强的韧性。”苏宁控股集团董事长张近东在接受人民网记者采访时表示，数字经济时代，随着全球经济和产业结构的升级，服务贸易已经成为全球价值链重塑的重要一环，是推动全球经济新一轮发展的新引擎。

谈到服务贸易数字化的重要意义时，百度首席技术官王海峰表示，探索服务业的产业发展新业态、新模式，加强其在国际贸易中的竞争力与吸引力，能有效带动国内国际经济发展“双循环”、助力中国经济实现高质量发展，为推动世界经济复苏贡献力量。

奇安信集团董事长齐向东则说，在新技术的驱动下，远程医疗、远程办公、在线教育、跨境电商等数字经济将成为我国服务贸易新的增长点，为世界经济发展注入新动能。

京东数科首席经济学家沈建光在接受人民网记者采访时表示，2020年服贸会的举办恰逢其时，既给疫情影响下的全球经济和全球贸易带来期待，也为新一轮科技革命催生下的数字科技企业提供了更多发展机遇。

互利共赢的合作局面是全球发展的必然选择

释放内需潜力是中国经济发展的底气，扩大对外开放则是经济发展不可或缺的驱动力。

习近平在致辞中指出，当今世界正在经历百年未有之大变局。新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。

经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。

多位嘉宾在接受人民网采访时表示，举办服贸会彰显了中国坚定不移扩大对外开放，与世界各国共克时艰的诚意，也搭建了推进新一轮高水平对外开放的重要平台。

瑞银投资银行亚太区主管及中国总裁金弘毅在接受记者采访时表示，习近平主席的致辞重申了“中国将继续扩大对外开放”，这让外资金融机构感到振奋，也将进一步增强外资机构投资中国市场的信心。

旷视总裁付英波表示，虽然疫情影响和个别国家的单边保护主义影响了国际合作的深度开展，但基于数字化的新型多方协作，依然是全球发展的必然选择。

“新时代的中国，全面开放的新格局正在加速形成，这是中国企业发展的机遇，更是世界企业的机遇，我们要大胆走出去和引进来，与全球商业伙伴建立互信、互利、互补的战略关系，这也是企业未来发展的必由之路。” 苏宁控股集团董事长张近东表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)