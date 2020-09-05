搭乘深圳特区快车 本土手机企业执念前行

近日，深圳特区迎来了40周年纪念日。四十年激荡风云，却如同白驹过隙，如今深圳正式踏入“不惑之年”。面对未知的机遇和挑战，深圳积极应对，尤其在时下火热的5G建设上再次展现了“深圳速度”。在深圳土生土长的手机品牌一加，就是在这样的一片沃土中迅速扎根、萌芽并向上生长。

加速5G商用落地成果孵化

8月17日，深圳实现了5G独立组网（SA）全覆盖，成为全球第一个跨入5G时代的城市。截至8月14日，深圳建成超4.6万个5G基站，基站密度全球第一。目前，深圳的5G产业规模、5G基站和终端出货量均位居全球第一。基于5G独立组网全覆盖的先发优势，深圳将继续加强与当地5G骨干企业的深度合作，加快构建一流的5G创新生态。

一加手机联合深圳发改委创立了5G实验室，主要针对5G前端技术进行深度研究，在终端设备方面积极推动5G商用的发展。在5G商用初期，用户对5G信号的稳定性要求很高，为此，一加成立了专门的5G天线团队，针对多频段和超宽带的5G天线技术、5G毫米波阵列天线、5G网络下的终端数据吞吐率性能、手机中外观毫米波透传材料等关键技术进行研究，保证用户在不同场景下都能享受到极速的5G体验。

今年以来，一加在推动5G商用落地上取得了多项突破性成果。上半年发布的一加 8 系列率先在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持。今年5月份，一加宣布成功连接美国运营商T-Mobile的SA 5G网络，这意味着5G技术在商用化发展上迈出了关键一步。

在政府的有力推动下，深圳加快形成5G产业集聚优势，联合深南电路、国人通信、一加、大疆等多家5G产业链上下游企业，打造全球领先的5G产业生态体系。

除了发力5G外，为了应对未来的挑战、更好地激活IT产业和制造业，深圳市政府还推出了建立高速通信网及数据中心等基础设施的计划。到2025年，政企合计将投资4119亿元。深圳改革开放40年后的今天，这里已经从“世界工厂”成长为“中国硅谷”，拥有完备的电子产业链，并不断培育出诸如一加这样的全新高新科技企业。

深耕中高端手机市场

“世界上没有哪个城市能够赶上深圳的发展速度，这是中国通往世界的一个南大门。”美国知名亚洲问题专家傅高义在《向深圳学习》的序言中如此写道。从小渔村到信息都市，深圳速度令世人惊叹。在高楼鳞次栉比之间，创业创新精神贯穿着深圳这个城市的发展脉搏，尤其是消费电子产品制造业，成为了深圳的一张重要名片。

相比起那些日久岁深的国际大牌，一加手机算得上是一个年轻品牌。2013年底，刘作虎在深圳南山的一间小办公室起步，创立了一个新的手机品牌：一加手机（OnePlus）。刘作虎成立一加手机的节点恰好是深圳改革开放成熟、经济发展的高峰期，得益于这样的有利条件，一加的发展乘上了快班车。一加在良好的环境中招贤纳士，政策的便利性为一加解决了许多顾虑，使其能够更加投入到对产品的打磨中。

据悉，一加成立之初的想法很纯粹：打造一款极致的智能手机，将硬件、外观、设计做到极致，于是“不将就”成为了一加的口号和企业文化内核。一加从一开始就坚持精品路线，不打机海战略。近七年来，一加每年都只出1-2系列的旗舰机，且每款产品都耗费整公司大半年的时间进行准备。

而正是这样的坚持，让一加带来多款兼具高性能和高颜值的精品手机。逐渐地，越来越多的“自来水”加入一加社区，“精品”也成为了一加的重要标签之一。

作为改革开放的“窗口”，开放包容是深圳鲜明的特点。依托粤港澳大湾区发达的金融和交通优势，依靠市场经济的制度框架，深圳敢于竞争、善于合作，率先与国际接轨。一个个全球创新企业在这里成长，从深圳出发，在世界崭露头角，而一加也是其中的一员。国际化是一加的基因，经过近7年的发展，一加如今已经发展成为面向全球多国用户的国际化品牌。一加在欧美、中东和非洲等全球多个地区的高端手机市场都取得了不错的成绩。7月16日，传播服务集团WPP和凯度华通明略联合谷歌在线发布“2020年BrandZ?中国全球化品牌50强”，一加连续四年上榜，今年在榜单中排名第八。

四十载惊涛拍岸，九万里风鹏正举。深圳从曾经的荒芜走向繁荣，从外贸加工集中营走向以自主创新为主的全球消费电子高地，交出了一份关于改革开放的高分答卷。深圳的发展如同江河奔涌不息，在其中顺流前进且持之以恒的企业有很多，一加是其中的一个亲历者。依托国家利好政策和企业的共同发展，深圳四十不惑，未来更加可期。（牛广文）

(责编：毕磊、李栋)