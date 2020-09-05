搭乘深圳特区快车 本土手机企业执念前行

近日，深圳特区迎来了40周年纪念日。四十年激荡风云，却如同白驹过隙，如今深圳正式踏入“不惑之年”。面对未知的机遇和挑战，深圳积极应对，尤其在时下火热的5G建设上再次展现了“深圳速度”。在深圳土生土长的手机品牌一加，就是在这样的一片沃土中迅速扎根、萌芽并向上生长。
加速5G商用落地成果孵化
8月17日，深圳实现了5G独立组网（SA）全覆盖，成为全球第一个跨入5G时代的城市。截至8月14日，深圳建成超4.6万个5G基站，基站密度全球第一。目前，深圳的5G产业规模、5G基站和终端出货量均位居全球第一。基于5G独立组网全覆盖的先发优势，深圳将继续加强与当地5G骨干企业的深度合作，加快构建一流的5G创新生态。
一加手机联合深圳发改委创立了5G实验室，主要针对5G前端技术进行深度研究，在终端设备方面积极推动5G商用的发展。在5G商用初期，用户对5G信号的稳定性要求很高，为此，一加成立了专门的5G天线团队，针对多频段和超宽带的5G天线技术、5G毫米波阵列天线、5G网络下的终端数据吞吐率性能、手机中外观毫米波透传材料等关键技术进行研究，保证用户在不同场景下都能享受到极速的5G体验。
今年以来，一加在推动5G商用落地上取得了多项突破性成果。上半年发布的一加 8 系列率先在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持。今年5月份，一加宣布成功连接美国运营商T-Mobile的SA 5G网络，这意味着5G技术在商用化发展上迈出了关键一步。
在政府的有力推动下，深圳加快形成5G产业集聚优势，联合深南电路、国人通信、一加、大疆等多家5G产业链上下游企业，打造全球领先的5G产业生态体系。
除了发力5G外，为了应对未来的挑战、更好地激活IT产业和制造业，深圳市政府还推出了建立高速通信网及数据中心等基础设施的计划。到2025年，政企合计将投资4119亿元。深圳改革开放40年后的今天，这里已经从“世界工厂”成长为“中国硅谷”，拥有完备的电子产业链，并不断培育出诸如一加这样的全新高新科技企业。
深耕中高端手机市场
“世界上没有哪个城市能够赶上深圳的发展速度，这是中国通往世界的一个南大门。”美国知名亚洲问题专家傅高义在《向深圳学习》的序言中如此写道。从小渔村到信息都市，深圳速度令世人惊叹。在高楼鳞次栉比之间，创业创新精神贯穿着深圳这个城市的发展脉搏，尤其是消费电子产品制造业，成为了深圳的一张重要名片。
相比起那些日久岁深的国际大牌，一加手机算得上是一个年轻品牌。2013年底，刘作虎在深圳南山的一间小办公室起步，创立了一个新的手机品牌：一加手机（OnePlus）。刘作虎成立一加手机的节点恰好是深圳改革开放成熟、经济发展的高峰期，得益于这样的有利条件，一加的发展乘上了快班车。一加在良好的环境中招贤纳士，政策的便利性为一加解决了许多顾虑，使其能够更加投入到对产品的打磨中。
据悉，一加成立之初的想法很纯粹：打造一款极致的智能手机，将硬件、外观、设计做到极致，于是“不将就”成为了一加的口号和企业文化内核。一加从一开始就坚持精品路线，不打机海战略。近七年来，一加每年都只出1-2系列的旗舰机，且每款产品都耗费整公司大半年的时间进行准备。
而正是这样的坚持，让一加带来多款兼具高性能和高颜值的精品手机。逐渐地，越来越多的“自来水”加入一加社区，“精品”也成为了一加的重要标签之一。
作为改革开放的“窗口”，开放包容是深圳鲜明的特点。依托粤港澳大湾区发达的金融和交通优势，依靠市场经济的制度框架，深圳敢于竞争、善于合作，率先与国际接轨。一个个全球创新企业在这里成长，从深圳出发，在世界崭露头角，而一加也是其中的一员。国际化是一加的基因，经过近7年的发展，一加如今已经发展成为面向全球多国用户的国际化品牌。一加在欧美、中东和非洲等全球多个地区的高端手机市场都取得了不错的成绩。7月16日，传播服务集团WPP和凯度华通明略联合谷歌在线发布“2020年BrandZ?中国全球化品牌50强”，一加连续四年上榜，今年在榜单中排名第八。
四十载惊涛拍岸，九万里风鹏正举。深圳从曾经的荒芜走向繁荣，从外贸加工集中营走向以自主创新为主的全球消费电子高地，交出了一份关于改革开放的高分答卷。深圳的发展如同江河奔涌不息，在其中顺流前进且持之以恒的企业有很多，一加是其中的一个亲历者。依托国家利好政策和企业的共同发展，深圳四十不惑，未来更加可期。（牛广文）
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】