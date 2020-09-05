国航冬奥主题彩绘飞机“冬奥冰雪号”完成首航

人民网北京9月5日电 （记者乔雪峰） 9月5日，中国国际航空公司（简称“国航”）冬奥主题彩绘飞机“冬奥冰雪号”正式亮相，执飞北京-成都航班任务进行首航，2022北京冬奥会和冬残奥会倒计时500天系列活动正式拉开序幕。
据了解，这是北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会（简称“北京冬奥组委”）携手航空客运服务合作伙伴国航设计喷涂的首架北京2022年冬奥会和冬残奥会主题彩绘飞机。当日上午，国航“冬奥冰雪号”
北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东，北京冬奥组委专职副主席兼秘书长韩子荣，北京冬奥组委副秘书长徐志军，中国民用航空局副局长吕尔学，中航集团总经理、国航总裁宋志勇，中国民航华北局、首都机场集团、首都机场公安局等单位领导，以及众多媒体记者共同见证了“冬奥冰雪号”的首次亮相。
中航集团总经理、国航总裁宋志勇表示，作为以北京为主基地运营的航空公司，国航与奥运一直有着深厚的情缘，国航“冬奥冰雪号”承载着冬奥吉祥物的美好寓意，承载着对北京冬奥盛会的美好期待，向世界传递来自中国的真诚邀约。
中国民用航空局副局长吕尔学在致辞中指出，中国民航是保障中国奥运事业的重要一环，是冬奥会保障工作的第一站和最后一站，事关每一位奥运参与者的最初印象和最终体验。民航各有关单位要进一步提高政治站位，增强责任感和使命感，建立健全指挥体系，确保高标准、高质量完成北京2022年冬奥会和冬残奥会民航运输保障工作。
他表示，中国民航将全力以赴打赢冬奥会民航保障攻坚战，以严密的组织、充分的准备迎接冬奥会与冬残奥会的到来，助力冬奥会与冬残奥会的圆满举办。
北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东在致辞中表示，“冬奥冰雪号”飞机首航活动，标志着航空运输业和冬奥筹办克服疫情影响取得了新的成果，对于传播奥林匹克精神、扩大北京冬奥会影响力具有重要意义。特别是疫情发生以来，坚持疫情防控和冬奥筹办两手抓，创新工作方式，确保了筹办工作按计划推进。今年底将举办系列测试赛，相信国航继续凭借专业和资源优势，以及在空地服务、疫情防控等方面完备的保障能力，确保系列测试赛安全顺利举办。
国航以“共享冬奥盛会”为主题，在万米高空为旅客准备了一场沉浸式的视听冰雪体验，向广大旅客科普冬奥知识，共享冰雪之美。
客舱内部冬奥主题的精心设计和布置，别具一格、富有国航特色的首航纪念品，紧张有趣的冬奥知识有奖问答，机上Wi-Fi、客舱娱乐系统中为大家准备的冬奥视听盛宴，让旅客感受到浓郁冬奥气息的同时，了解了更多的冬奥知识。花滑世界冠军庞清、佟健也在首航航班上与旅客进行了交流分享，以参与冬奥的亲身经历和感受诠释了冬奥精神，将机舱内的氛围推向高潮。
12点20分，国航“冬奥冰雪号”顺利落地成都双流机场，圆满完成首航任务。为了迎接“冬奥冰雪号”飞抵成都，成都双流国际机场专门安排了“过水门”仪式，向2022年北京冬奥会的举办致以民航界最高礼遇的祝福。“冬奥冰雪号”完成首航之后，还将陆续在上海、广州、武汉、杭州等各地首飞亮相，冬奥主题活动、“串飞集宝”等系列主题活动也将陆续开展。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】