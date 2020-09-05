国航冬奥主题彩绘飞机“冬奥冰雪号”完成首航

人民网北京9月5日电 （记者乔雪峰） 9月5日，中国国际航空公司（简称“国航”）冬奥主题彩绘飞机“冬奥冰雪号”正式亮相，执飞北京-成都航班任务进行首航，2022北京冬奥会和冬残奥会倒计时500天系列活动正式拉开序幕。

据了解，这是北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会（简称“北京冬奥组委”）携手航空客运服务合作伙伴国航设计喷涂的首架北京2022年冬奥会和冬残奥会主题彩绘飞机。当日上午，国航“冬奥冰雪号”

北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东，北京冬奥组委专职副主席兼秘书长韩子荣，北京冬奥组委副秘书长徐志军，中国民用航空局副局长吕尔学，中航集团总经理、国航总裁宋志勇，中国民航华北局、首都机场集团、首都机场公安局等单位领导，以及众多媒体记者共同见证了“冬奥冰雪号”的首次亮相。

中航集团总经理、国航总裁宋志勇表示，作为以北京为主基地运营的航空公司，国航与奥运一直有着深厚的情缘，国航“冬奥冰雪号”承载着冬奥吉祥物的美好寓意，承载着对北京冬奥盛会的美好期待，向世界传递来自中国的真诚邀约。

中国民用航空局副局长吕尔学在致辞中指出，中国民航是保障中国奥运事业的重要一环，是冬奥会保障工作的第一站和最后一站，事关每一位奥运参与者的最初印象和最终体验。民航各有关单位要进一步提高政治站位，增强责任感和使命感，建立健全指挥体系，确保高标准、高质量完成北京2022年冬奥会和冬残奥会民航运输保障工作。

他表示，中国民航将全力以赴打赢冬奥会民航保障攻坚战，以严密的组织、充分的准备迎接冬奥会与冬残奥会的到来，助力冬奥会与冬残奥会的圆满举办。

北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东在致辞中表示，“冬奥冰雪号”飞机首航活动，标志着航空运输业和冬奥筹办克服疫情影响取得了新的成果，对于传播奥林匹克精神、扩大北京冬奥会影响力具有重要意义。特别是疫情发生以来，坚持疫情防控和冬奥筹办两手抓，创新工作方式，确保了筹办工作按计划推进。今年底将举办系列测试赛，相信国航继续凭借专业和资源优势，以及在空地服务、疫情防控等方面完备的保障能力，确保系列测试赛安全顺利举办。

国航以“共享冬奥盛会”为主题，在万米高空为旅客准备了一场沉浸式的视听冰雪体验，向广大旅客科普冬奥知识，共享冰雪之美。

客舱内部冬奥主题的精心设计和布置，别具一格、富有国航特色的首航纪念品，紧张有趣的冬奥知识有奖问答，机上Wi-Fi、客舱娱乐系统中为大家准备的冬奥视听盛宴，让旅客感受到浓郁冬奥气息的同时，了解了更多的冬奥知识。花滑世界冠军庞清、佟健也在首航航班上与旅客进行了交流分享，以参与冬奥的亲身经历和感受诠释了冬奥精神，将机舱内的氛围推向高潮。

12点20分，国航“冬奥冰雪号”顺利落地成都双流机场，圆满完成首航任务。为了迎接“冬奥冰雪号”飞抵成都，成都双流国际机场专门安排了“过水门”仪式，向2022年北京冬奥会的举办致以民航界最高礼遇的祝福。“冬奥冰雪号”完成首航之后，还将陆续在上海、广州、武汉、杭州等各地首飞亮相，冬奥主题活动、“串飞集宝”等系列主题活动也将陆续开展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)