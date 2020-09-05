服贸会：文化交流和文化贸易相互促进

文化服务一直是服务贸易的重要组成部分，涵盖影视、出版、游戏、文物等很多领域。在这次疫情中出口大幅增加。文化服务如何进出口？

四达时代集团是在非洲发展最快、影响最大的数字电视运营商。截止目前，业务已遍及37个非洲国家，打造了630多个频道、10多个语种播出的节目内容平台。

四达时代集团副总裁 郭子琪：我们主要是广播电视，现在加上跟互联网的融合。我们主要是在视频，就是通过视频来向用户展示这个世界，实现这种文化的交流。

以北京总部的译制配音中心为依托，四达时代以英、法、葡、斯瓦西里语等十多个语种译制配音了503部中国电影，以及276部电视剧、纪录片、动画片等，为非洲人民提供了丰富的节目内容。希尔德来自坦桑尼亚，已经在这里从事了四年翻译工作。

四达时代工作人员 希尔德：我在做翻译，把中国的电影、电视剧、纪录片、动画片翻译成我们自己的语言，也就是斯瓦西里语，这让当地人能够了解中国的文化，更了解中国，同时发现很多中国新的东西。

很多文化服务企业都是跟服贸会一起成长起来的，华韵尚德主要业务市场在欧洲，今年将在服贸会推广在德国播出十年的专题栏目《来看吧》，和2016年创办的金树国际纪录片节。

北京华韵尚德国际文化传播有限公司董事长 王立滨：我们主要是想还是做纪录片的版权交易，因为我觉得这个是典型的服务贸易，国际的纪录片版权交易市场非常大，我们想积极参与进来，把全世界各个国家，包括中国在内的好的纪录片代理过来，在全世界范围内去推。

（编辑 于渤）

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