王炳南：新形势下服务贸易开放发展呈现三大特点

人民网北京9月5日电（许维娜）“中国政府高度重视服务业和服务贸易的发展，致力于与各国深化服务领域的合作。商务部积极的贯彻落实，大力的推动服务业和服务贸易改革开放与创新。”商务部副部长王炳南5日在2020年服贸会“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”上表示，商务部持续地探索服务贸易创新发展的体制机制，不断的优化服务贸易开放发展的宏观环境，有利的推动了服务贸易加快的发展。

王炳南指出，在各国抗击疫情过程中数字经济迅速的崛起，协同办公、在线教育、在线医疗、在线娱乐跨境电商等新兴服务井喷式的发展，以计算机信息服务为代表的知识密集型服务贸易逆势增长，为全球经济复苏注入了新的动力，提振了信心。新形势下服务贸易开放发展呈现了如下几个特点：

一是服务经济成为拉动经济增长的新动力，当前服务业创造了全球经济总量的70%，就业岗位的45%，全球直接投资的60%，跨境并购的一半以上，随着数字经济广泛的应用，服务的贸易形态，商业模式交易的方式都在发生深刻的变化，以研发金融、物流分销信息通讯技术为代表的生产性服务业已经居于价值链的关键环节，以新基建为支撑，在线服务为代表的服务经济正在激活各个领域的发展动能成为经济增长最具活力的部分。

二是服务贸易成为国际贸易的新引擎，过去十年全球服务贸易年均增长4.2%，高于货物贸易增速的60%，金融电信和信息技术服务，商业服务之产权使用费，等领域的服务贸易甚至是货物贸易增速的两到三倍。2018年全球服务贸易总额达到了11.4万亿美元占国际贸易的23%，对全球贸易增长值的贡献率将近一半，新冠疫情发生以来，全球商品贸易明显的下滑，旅游、运输、建筑等服务贸易受挫严重，而信息通讯技术咨询、金融、文化等资本和知识密集型的新兴服务领域正在不断的迸发出新的活力，为企业和个人加快进入国际市场创造了新的机遇。

三是服务贸易成为国际合作的新热点，随着制造业服务化，服务外包化趋势增强，以研发、营销、品牌为代表的服务环节在全球价值链中越来越处于核心和主导地位，服务贸易成为各国产品技术服务更好的融入全球价值链的重要的渠道。服务业开放与合作日益成为国际合作的焦点，服务贸易合作日益成为全球经济治理的新前沿。高标准的服务贸易自由化便利化措施也成为新一轮经贸规则重构的特点。

王炳南表示，下一步将贯彻落实党中央国务院的决策部署，推动服务业扩大开放加快服务贸易创新发展，为经济高质量发展培育新动能。持续的放宽服务领域市场准入，全面的实施准入前国民待遇加负面清单的管理制度，进一步的缩减外资准入负面清单加快推进医疗文化教育电信等领域开放进程，出台跨境服务贸易负面清单，加强开放的制度性结构性安排，释放中国大市场的潜力，共同探索新的增长动能和发展路径。

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