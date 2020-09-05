马建堂：中国服务贸易进入快速发展期有五大利好

人民网北京9月5日电（许维娜）“随着经济全球化程度的加深，尤其是新一代技术革命和产业变革的快速推进。新业态、新模式不断涌现，服务贸易成为国际贸易发展的亮点和热点。”国务院发展研究中心党组书记马建堂5日在2020年服贸会“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”上表示，目前中国服务贸易进入快速发展期，有五大利好。

一是中国政府高度重视，为服务贸易发展确立了基本的方向和工作重点，今年5月中共中央国务院发布关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见，强调要健全高水平开放的政策保障机制，推进贸易高质量发展，拓展对外贸易多元化，这些政策为中国服务贸易的发展铆钉了方向奠定了基石。

二是中国开放力度不断加大，服务业迅速发展为服务贸易提供肥沃的土壤和增长的源泉。各类市场主体的活力极大地释放，服务业实现了快速的增长。2013年中国服务业的增加值首次超过第二产业，2019年服务业占GDP的比重已达到53.9%跃升为国民经济的第一大部门，成为经济增长的主要动力。

三是中国贸易服务创新发展试点持续的扩维深化，为服务贸易提供了发展的平台和改革的突破口，优先发展服务贸易是中国政府推动中国经济转型和高质量发展的重要举措。商务部数据显示，2019年17个试点地区服务进出口占全国的比重超过75%，增速快于全国的水平，今年8月中国政府批复全面深化服务贸易创新发展试点总体方案，将试点地区扩展到28个。基本形成权方位的布局。

四是中国人力资本优势更加显现，消费市场集中升级，为服务贸易发展提供了强大的支撑，近十年中国高校毕业生累计超过七千六百万人，中国技能人才数量已达到1.7亿，人力资本的优势加快显现，吸引了大批跨国公司的总部和研发机构来华助梦。中国人均GDP已突破一万美元，14亿人口的超大规模市场正在消费升级，正在释放对医疗健康，教育培训文化娱乐，休闲旅游等各类服务的巨大的需求。

五是新一轮的技术革命和产业变革加快推进，为服务贸易注入了强大的发展的动力，我们正处在一个飞速变革的时代，处在一个生产方式生活方式工作方式、社交方式不断变革的时代，大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的迅猛发展，促使全球经济向网络化、数字化、智能化、加速转型，制造业服务化，服务贸易化，贸易平台化，平台国际化四化环环相扣，齐头并进，加快重塑着传统的生产和消费模式的同时，也在不断孕育新模式新业态。

“服务贸易对推动世界经济尽快复苏，增进人类文明和谐进步都具有不可或缺的重要意义，各个国家应当抛去成见，团结一致共克时艰。”马建堂建议：

一是推进服务贸易发展需要我们坚定不移的扩大对外开放。开放合作是一个国家统筹利用两种资源，两个市场促进自身发展的最佳的路径，也是国际社会合作建设人类命运共同体的最佳选择，在开放合作这一重要全球议题上，我们只能向前不能倒退。

二是推进服务贸易发展，需要我们与时俱进探索监管的创新，保障安全是扩大开放的前提，精准监管是宽松发展的基础，服务贸易具有无形快速多样化的特点，新业态、新模式还在不断的涌现，市场监管设计的主题多，难度大，推行精准监管、审慎监管、科学监管需要各国积极开展探索分享经验。

三是推进服务贸易发展需要我们增进互信加强跨境合作，跨境支付，境外消费，商业存在自然人的流动，是服务贸易的四种基本的方式，这些贸易方式涉及、资金、物品、人员特别是信息等要素的跨境的流动，既需要相关国家海关的通力合作，更需要世界相关各个部门增进互信，共同规范，全力破除各种显性的和隐性的贸易壁垒，加快跨境数据的流动，跨境电子商务新议题，新规则的制订，推进跨境数据跨境电子商务的新的发展。

四是推进服务贸易发展需要我们凝智聚力完善合作机制，越是形势发展，越是新兴的领域就越需要公共产品，中国国际服务贸易交易会就是中国顺应服务贸易发展规律，结合自身发展需要，向国际社会提供的又一重要的公共产品。希望各国各界，各级组织和各位朋友共同努力，促进全球服务贸易共赢发展中发挥更大的作用。

(责编：许维娜、夏晓伦)