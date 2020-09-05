陈吉宁：全力打造国家服务业扩大开放综合示范区

人民网北京9月5日电（许维娜）“北京服务业扩大开放和服务贸易发展是新时代坚定不移全面深化改革扩大高水平对外开放的生动实践。” 北京市委副书记、北京市人民政府市长陈吉宁5日在2020年服贸会“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”上表示，面对全球服务业的蓬勃发展，北京市将打造国家服务业扩大开放综合示范区，加大先行先试力度，探索更多可复制可推广的经验。

陈吉宁指出，北京将设立以科技创新服务业开放，数字经济为主要特征的自由贸易实验区构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。努力实现服务业和服务贸易国际竞争力的双提升。

一是更加突出开放，全力打造国家服务业扩大开放综合示范区，将立足于国内国际双循环相互促进，主动把自身服务业发展融入全球服务业潮流，以服务业的高水平开放，夯实服务贸易发展基础，实施产业开放加园区开放等更加灵活的开放模式，试行跨境服务贸易负面清单，提升监管服务水平，加大在创业投资技术转样和外地人才就业等方面的税收优惠力度，让外资准入限制更少，推动形成更多促进服务业开放发展的长效机制。

二是更加突出创新，着力建设以科技创新服务业开放数字经济为主要特征的自由贸易实验区，我们将聚焦发展前沿，以数字贸易和科技创新为主要方向，加快服务贸易转型升级，推动数字贸易实验区大数据交易所和数据跨境流动监管三项建设，促进数据建设有序流动，围绕科技创新推出一揽子政策，全面提升对国内外创新资源的吸引集聚能力，大力支持中小企业数字化赋能，为企业技术创新提供更多高含金量的应用场景，特别是我们将制订实施北京知识产权保护与促进条例，探索开展国际知识产权交易知识产权证券化等特点，大力加强知识产权的保护和应用。

三是更加突出改革，以营商环境改革为重点，优化提升服务贸易发展环境，将坚持市场化、法制化、国际化理念，实施好营商环境改革4.0系列政策措施，全面深化以告知承诺为基础的审批制度，以信用为基础的监管制度，以标准化为基础的政务服务制度，以法制化为基础的政务保障制度，利用区块链人工智能，大数据等新技术，不断提高政府的服务效能，特别是将面向全球优化完善，首都之窗等多余种的国际版，着力打造与国际通行规则相衔接的制度和服务环境。

(责编：许维娜、夏晓伦)