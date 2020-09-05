智能服务机器人助力2020服贸会

9月4日，“2020年中国国际服务贸易交易会”（简称“服贸会”）在国家会议中心启幕，来自148个国家和地区的1.8万家境内外企业和机构、超过10万人参展参会。本届服贸会也深化了科技办会的理念，用科技的手段为观众提供服务，让观众更强烈地感受到科技办会的魅力。其中，智能服务机器人提供多样化会展服务，是会议的一大亮点。
据悉，本届服贸会共投入了近30名智能服务机器人为大会提供多场景服务。来自2020服贸会智能机器人服务商、猎豹移动旗下人工智能公司猎户星空的五星级智能服务机器人豹小秘，可以承担迎宾接待、问答咨询、问路引领、导览讲解、互动娱乐、数据分析等功能；网红营销机器人豹大屏，可以做到主动招揽、营销互动、咨询问答、宣传展示展会信息；而智能卖货机器人豹小贩，不仅可以主动售货，同样可以移动宣传展示展会信息。
据了解，猎户星空基于“AI+软件+硬件+服务=机器人”公式，构建垂直一体化AI能力，包括自研芯片算力、算法能力、系统能力、应用能力及商业大脑，通过行业唯一的全链条AI技术、机器人OS开放系统、智能服务机器人家族、机器人行业场景解决方案。
同时，依托猎户星空网红营销机器人豹大屏和零售场景机器人解决方案，猎豹移动还打造了覆盖全国32个城市近千家商场超过7000名机器人的AiM商场机器人大屏营销网络，助力零售场景的商业和服务智能化。（牛广文）
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