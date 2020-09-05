AI技术助力在线教育质量提升

日前，在2020年服贸会教育服务专题展上，好未来展出了其独有的“GodEye课堂质量守护解决方案”（以下简称GodEye），利用AI技术为提升在线教育质量提供了新的思路。

据悉，GodEye则可以通过分析老师授课过程中的互动、举例、表情、肢体动作等指标，给出评测报告，指导老师提升授课能力。比如在肢体丰富度指标中，GodEye可以通过人体姿态识别技术，识别老师在讲课过程中的手势、动作。肢体动作丰富且流畅自然的老师往往教学表现力会更好。而肢体动作不丰富，整体表现比较僵硬的老师则会被提醒改进。

对于在线教育来说，线上课堂老师对于学生的管理力度和效果都不如线下教室，如何保证学生的学习效果并进行客观评价，成为了线上课堂的难点。除了提高教师教学能力之外，GodEye还能通过丰富的数据化指标拆解课堂黑盒，将课堂中的师生表现通过数据化呈现，从而实现量化评估课程质量、教师教学情况和学生学习状态。

在线一对一的课堂中，GodEye可以对师生问答、学生讲题、错题纠因、思维导图、课堂笔记、学生做题等6大课堂行为进行分析，在课后形成学习报告。课后深度学习报告不仅能帮助学生了解自己的学习薄弱点，还能帮助老师更好地优化自己的教学策略，并将实实在在的学习结果呈现在家长面前。

同时，GodEye可以基于AI技术自动监测异常教学行为，包括谈及敏感词、教师着装不当等，把控风险事件，提高教师以及课堂的监管效率。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)