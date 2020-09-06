本报北京9月5日电 （记者朱竞若、贺勇、罗珊珊）展区内人流如织，洽谈氛围热烈；展览展示的产品异彩纷呈，令观众应接不暇——5日，2020年中国国际服务贸易交易会展览展示活动在京拉开帷幕。

本届服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，共有来自148个国家和地区的1.8万家企业和机构、10万人注册参展参会。服贸会展区占地面积约20万平方米，分1个综合展区、8个专题展区和若干功能服务区。

综合展区设置在国家会议中心内。走进2020年服贸会综合展区序厅，“服务贸易珍宝馆”格外引人注目，这里陈列着8种由中国和世界各国合作创造的标志性产品：北斗三号全球卫星导航系统，7月31日正式开通，具备精准导航定位授时等功能，服务世界，造福人类；中欧班列，以运输服务促进中欧贸易，被称作“铁轨上的丝绸之路”；巴西美丽山二期供电工程，将亚马孙河流域的清洁水电输送到里约热内卢，满足2200万居民的用电需求；大兴机场，由来自6个国家的30余家公司联合设计，见证了全球最大单体航站楼5年建成的奇迹；青蒿素，挽救了数百万人的生命，让全世界分享了古老中医与现代医疗科学结合的丰硕成果；“万村通”让非洲人民“通世界”，23个国家1万个村落接通卫星电视信号，实现中非文化贸易互联互通……充分反映了我国和世界服务贸易发展新成就。

8个专题展区设置在室外，位于奥林匹克公园景观大道。临时搭建的环保场馆，连成一道铺展绵延的“彩虹”，与蓝天白云、树影花海融为一体。8个专题展分别是文化服务、金融服务、冬季运动、旅游服务、服务机器人、教育服务、体育服务和5G通信服务展，这里集中展示的新技术、新服务、新消费，体现着未来生活的新趋势。

服贸会上，多场高峰论坛同时推出。

数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛由商务部、北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会、人民日报社共同主办，深入探讨数字贸易对全球产业和服贸格局的深刻影响。

跨国公司影响着全球的产业链、供应链、价值链。跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛，以线上和线下融合方式举办，深度研讨服务贸易自由化、便利化面临的机遇和挑战。论坛发布了国务院发展研究中心的研究报告。

突如其来的疫情，令全球旅游业首当其冲。世界旅游合作与发展大会整整开了一天，各国嘉宾围绕“旅游业推动世界经济振兴”“疫情背景下旅游业的新常态”“旅游投资—方向变革与产业重塑”三大主题深入交流，为振兴旅游产业建言献策。

国家会议中心热闹非凡，行业大会和专业论坛纷纷召开、汇聚众智，聚焦世界贸易热点、焦点问题。

5G新兴服务贸易发展论坛作为本届服贸会热点论坛，围绕5G新基建赋能新兴服务产业、5G与新消费服务业、5G与生产性服务业等议题展开了全方位交流。

2020年中国电子商务大会已是第十届电商大会。会议深入探讨电子商务新技术新模式带来的科技与生活、文化与消费、数字与实体的深度融合，努力推动共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，推动构建人类命运共同体。

本届服贸会上，上海主题日活动引人注目，围绕大数据、人工智能、健康防疫、商业服务、文化创意等重点领域，签订一批项目合作协议。山东主题日活动、天津的“中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会”情况介绍会、中韩（长春）国际合作示范区全球推介会、辽宁服务贸易推介洽谈会等一系列活动，同样亮点纷呈、成果颇丰。据介绍，未来几天内服贸会将举办上百场相关活动。

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 01 版）

(责编：杨光宇)