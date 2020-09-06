服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛举行

本报北京9月5日电 （记者刘书文）2020年中国国际服务贸易交易会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛5日上午在京举行。论坛由商务部、北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会、人民日报社共同主办，中国电子学会、人民日报数字传播有限公司承办。

工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆在致辞中指出，近年来我国数字经济实现了跨越式发展，数字经济总量跃上新台阶，数字产业化基础更加坚实，产业数字化进程提速升级，数字经济国际合作稳步推进。要进一步推动数字产业化，推进产业数字化，服务数字化治理，同时深化开放合作，推动我国数字经济高质量发展。

北京市政协党组书记、主席吉林表示，作为全国科技创新中心，近年来，北京市将发展数字经济、数字贸易作为推动城市高质量发展的战略选择，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，积极培育新形势下参与国际合作和竞争的新优势。

中国科学技术协会党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏说，中国正在聚力科技创新、服务贸易和数字经济发展，打造高水平开放平台，构建更高层次改革开放新格局。科协组织将进一步助力数字贸易发展，推动跨界协同、培育数字人才、拓展开放合作。

商务部党组成员、副部长王炳南表示，商务部将进一步明确中国数字贸易的发展定位，研究提出适合我国国情的数字贸易战略布局和工作举措，积极营造有利于数字贸易发展的治理环境，抓紧形成数字贸易中国方案。

人民日报社副总编辑赵嘉鸣指出，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。经济数字化是创新发展的重要动能，数字贸易是服务贸易的重要内容。人民日报社将发挥全媒体矩阵的传播优势，为包括数字贸易在内的服务贸易发展营造良好舆论环境。

诺贝尔经济学奖得主、前世界银行副行长兼首席经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵等在论坛上发表主旨演讲。

作为2020年中国国际服务贸易交易会四大平行论坛之一，数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛邀请各界嘉宾针对数字贸易的发展趋势、产业前沿、技术前沿、热点话题、治理模式等深入探讨、广泛交流，搭建全球数字经济体之间的对话、沟通、合作和发展平台。

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 03 版）

(责编：杨光宇)