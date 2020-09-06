发展数字贸易 实现合作共赢

9月5日，2020年数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛在京举行。

中国经济周刊记者 肖 翊摄

共创数字经济新未来

工业和信息化部党组书记、部长 肖亚庆

要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程

当前，数据已经成为重要的生产要素，成为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的新引擎。数据流带动技术流、资金流、人才流，促进资源配置优化和全要素生产率提升，对经济发展、社会进步、民生改善和国家治理将产生深刻的影响。我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程。

中国政府历来高度重视数字经济的发展。近年来，工业和信息化系统坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，推动我国数字经济实现了跨越式发展，主要表现在以下几个方面：一是数字经济总量跃上新台阶，二是数字产业化基础更加坚实，三是产业数字化进程提速升级，四是数字经济国际合作稳步推进。

2020年是“十三五”收官之年，也是开启国家“十四五”新征程的基础之年。工业和信息化部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于数字经济的重要指示批示和在服贸会开幕式上的重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，推动我国数字经济高质量发展。

一是推动数字产业化。谋划“十四五”大数据、软件、信息通信等产业高质量发展，明确新形势下发展目标和任务。培育软件产业生态，推动产业聚集。加快建设数字基础设施，推动5G大规模商用部署。

二是推进产业数字化。推动信息化和工业化深度融合，深入实施工业互联网创新发展战略，加快制造业数字化、网络化、智能化转型。推动工业互联网大数据中心建设，激活工业大数据资源要素潜力，培育数据驱动新业态、新模式。

三是服务数字化治理。推广数据管理能力国家标准，建立企业数据管理能力评估体系。深化“放管服”改革，按照包容审慎的原则，培育数据要素市场，激发市场创新活力。加强数据和网络安全，全面提升数据服务的能力。

四是深化开放合作。加强国际交流合作，落实好G20数字经济部长会议各项成果，积极办好中国—东盟数字经济年系列活动，积极参与金砖国家、中俄、中欧多边、双边机制，为发展数字经济贡献中国智慧和中国方案。

全球数字贸易为数字经济增长提供了强劲动力和广阔空间。本次高峰论坛为凝聚发展共识、促进各方合作提供了良好平台。我们愿秉承开放合作、互利共赢的理念，与大家一道共同努力，开创数字经济发展的新未来。

打造数字贸易新引擎

中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记 怀进鹏

数字贸易是数字技术与经济、社会深度融合、共同演进的产物，社会组织在其中扮演着不可或缺的角色

人类社会正加速迈入数字经济时代。中国正在聚力科技创新、服务贸易和数字经济发展，打造高水平开放平台，构建更高层次改革开放新格局。当前，数字化成为引领服务贸易蓬勃发展的强劲动力。同时，全球数字产业分工远未形成、产业格局仍在调整、数字贸易规则尚不明确。探讨全球数字贸易现状、发展前景与机遇，具有重要意义，有这样三点思考。

第一，数字贸易是数字时代的象征，是科技赋能的标志，是未来贸易发展的方向。数字化、网络化、智能化方兴未艾，推动服务业日益占据经济主导地位。数字技术在服务贸易中的地位日益凸显。据联合国贸易和发展会议统计，2019年全球公有云服务市场规模同比增长26%，全球服务贸易中一半以上已实现数字化。疫情蔓延使国际贸易面临严峻挑战，数字化成为降低疫情影响、对冲经济下行的希望所在。

第二，全球信任合作是数字贸易的基石。我们需要共建数字治理体系，推动多边、区域等层面数字贸易规则协调，针对隐私保护、数据安全、数据确权、数字税收、数据法治等，强化组织与制度创新。共享数字贸易成果。全球数字化进程不能忽视传统中小企业和弱势人群，需要扶持青年人创新创业，弥合数字鸿沟，倡导包容文明。共促开源开放。共建信任网络、开源社区，鼓励开放合作，以数字技术、数字贸易增进人类福祉。

第三，数字贸易是数字技术与经济、社会深度融合、共同演进的产物，社会组织在其中扮演着不可或缺的角色，在促进跨界融合、聚合创新资源、激活创新动能、营造行业生态等方面能够发挥不可替代的作用。中国科协是中国科技共同体组织，拥有210个自然科学、工程技术和交叉领域的全国学会，与374个国际科技组织建立了合作关系，连接国际创新网络。今年中国科协推出“科创中国”品牌，以组织创新聚合资源，让“市长”找到市场，让科学家找到企业家。科协组织助力数字贸易发展，一是推动跨界协同，搭建数字技术服务与交易平台，构筑数字经济新生态。二是培育数字人才，以学术交流、人才举荐、专业培训等渠道，助力数字经济人才成长。三是拓展开放合作。开展民间科技交流，深化与国际、国别科技组织的合作，共建全球数字贸易与治理体系。

让我们共同努力，以数字贸易焕发新生机，打造新引擎，携手共创全球服务、互惠共享的美好未来。

加快培育壮大新业态

北京市政协党组书记、主席 吉 林

要把握机遇，加快推进以数字贸易为代表的新业态新模式发展，打造推动经济社会发展新的增长极

当前，以新一代信息通信技术为主要驱动力的数字化浪潮蓬勃兴起，数字产业化规模扩张，产业数字化态势强劲，推动数字经济、数字贸易成为全球经济发展的新引擎。特别是，今年这场突如其来的新冠肺炎疫情极大改变了人们的生产生活方式，对世界各国的经济稳定与贸易增长带来了不确定因素。网络购物、网络教育等领域实现了快速增长，数字化技术解决方案和数字贸易逐渐普及，为经济恢复注入新动能、开辟新空间，也改变了寻常百姓的消费和生活习惯，推动以数字贸易为核心的数字全球化时代加速到来。我们要牢牢把握新技术蓬勃兴起、数字经济顺势发展的机遇，加快推进以数字贸易为代表的新业态新模式发展，打造推动经济社会发展新的增长极。

作为全国科技创新中心，近年来，北京市将发展数字经济、数字贸易作为推动城市高质量发展的战略选择，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，积极培育新形势下参与国际合作和竞争的新优势。2019年，北京市数字经济增加值占GDP比重超过50%，居全国首位。22家北京企业进入“2019中国大数据企业50强”榜单，占全国44%，数量居全国首位。此外，中关村软件园作为具备国家软件产业基地、国家软件出口基地双资质的高科技产业园区，集聚了600余家国内外知名IT企业总部和全球研发中心，2019年园区企业总产值达2869.8亿元，每平方公里产值突破千亿元。目前，北京产业数字化转型持续深化，全市规模以上工业企业上云、上平台率超过40%，中小企业用户超过20万家。

今年6月10日，北京市委市政府发布了《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》和5个配套文件，围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务，分别提出壮大新业态新模式的切实举措和含金量十足的政策保障方案。面向未来，北京市将进一步加快建设高质量数字贸易示范区域，依托中关村软件园国家数字服务出口基地、金盏国际合作服务区、自贸区大兴机场片区打造数字贸易试验区。充分推动区块链、人工智能、大数据等技术赋能生产及交易各环节，培育一批具有全球影响力和市场引领性的数字经济龙头企业与独角兽企业，建设持续稳定、开放、繁荣的全球数字贸易体系。

营造有利环境 探索中国方案

商务部副部长 王炳南

下一步将遵循安全有序、开放创新、分类管理、规则引领的基本原则，抓紧形成数字贸易中国方案

近年来，伴随着现代信息技术在全球范围内的深度应用和数字经济的快速发展，以互联网为基础的数字贸易蓬勃兴起，带动全球创新链、产业链和价值链加速优化整合，正在成为数字时代的重要贸易方式。

当今世界正在经历更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。数字贸易一方面能够通过数据流动，加强各产业间知识和技术要素的共享，引领各产业协同融合，带动传统产业数字化转型并向全球价值链高端延伸；另一方面，数字技术带来颠覆性创新，催生大量贸易新业态新模式，整体大幅提升全球价值链地位。

疫情防控期间，数字办公、数字医疗、数字政务、数字教育、数字娱乐等领域对于保障民众生产生活、防范疫情传播扩散、加强全球经贸合作发挥了重要作用。未来，数字贸易必将成为推动我国对外开放向格局更优、层次更深、水平更高方向发展的重要抓手。

中国政府高度重视数字贸易发展。2019年11月，《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》正式提出要加快数字贸易发展。当前，中国数字贸易规模增长迅速。与信息通信技术高度相关的数字产业已成为推动中国经济增长最具活力的板块。中国2016年出台了网络安全法，探索在海南、上海等自贸试验区试点开展数据跨境流动安全评估，上海、北京等地积极研究制定促进数字贸易发展行动方案，数字治理累积了有效经验。

下一步，商务部将遵循安全有序、开放创新、分类管理、规则引领的基本原则，进一步明确中国数字贸易的发展定位，研究提出适合我国国情的数字贸易战略布局和工作举措，积极营造有利于数字贸易发展的治理环境，抓紧形成数字贸易中国方案。

聚焦数字科技 点亮品质生活

京东数字科技集团CEO 陈生强

面向居民食、住、行、游、购、娱等生活场景，打造可持续运营的生活方式服务平台

推动城市数字化、智能化建设，不仅是为了追求更加安全、稳定、优质的社会治理，还能进一步推动产业增长和民生改善。近年来，京东数科提出基于智能城市操作系统的“一核两翼”体系，助力政府构建智能城市，更高效地实现兴业、惠民。这个体系是一个集采集、存储、管理、分析、可视化于一体的、专门面向城市的大数据和AI平台，可以通过汇聚城市全域数据，实现数据安全打通，面向居民食、住、行、游、购、娱等生活场景，打造可持续运营的生活方式服务平台，帮助商家引流获客、降本增效，点亮品质生活。同时，针对智能城市建设提供专业化、标准化、智能化、平台化的AI组件服务，让众多企业参与共建智能城市。

提升发展质量 释放发展潜力

清华大学中国经济思想与实践研究院院长 李稻葵

需要进一步同世界各国在数字经济领域分享经验和智慧

当前，中国经济正逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一方面，需要以国内市场为基础，聚焦内需提升与释放；另一方面，也需要不断推动更高质量的对外开放，用以提升经济发展的质量和水平。在这一过程中，提升服务贸易对推动高质量对外开放有着重要意义。目前，我们在服务贸易领域仍然具备广阔的发展空间和上升潜力。同时，依托我国多年以来在推进对外开放过程中积累的经验和自信，中国服务贸易领域的广大企业有能力、有信心在未来将其质量和水平提升到新的高度，更加从容积极地参与相关领域的国际竞争与合作。

未来，发展数字贸易将成为我国在新发展格局下服务贸易高质量开放进程中的鲜明亮点和关键环节之一。为进一步释放数字贸易的发展潜力，一是要加强知识产权保护，为企业和用户创造良好的环境；二是要注重个人隐私保护，要妥善处理好信息收集效率和隐私数据保护的关系，既能有效保护个人隐私安全，又能充分发挥数据产品的公共服务属性；三是要重视网络安全，要在保障网络安全和公共安全的前提下为用户打造合理适度的数字经济生活体验。

我们需要进一步同世界各国在数字经济领域分享经验和智慧，在合作中逐步形成国际数字贸易乃至数字经济发展的共同准则，为未来各国数字经济发展创造良好氛围和环境。

打破技术壁垒 促进开放合作

世界银行原副总裁兼首席经济学家 约瑟夫·E·斯蒂格利茨

为推动数字贸易发展，不仅需要破除技术限制，还要努力消除人为壁垒

近年，全球数字贸易实现快速发展。为推动数字贸易发展，不仅需要破除技术限制，还要努力消除人为壁垒和障碍，共同创造包容开放和合作环境。

一是要完善税收政策。目前，许多国家在有关税收政策和制度上正在寻求沟通，经济合作与发展组织和国际货币基金组织也在鼓励此类合作，但在“数字贸易如何征税”问题上仍有待于达成国际协议。

二是要鼓励公平竞争。目前，全球性竞争监管机构尚待设立，相应的全球监管体系亟待建立和完善。必须承认，运转良好的经济市场和竞争机制对促进社会经济持续健康发展有着重要意义，无序的不良竞争将导致世界上少数几家大型公司互相恶性竞争，进而影响消费市场秩序。

三是要避免竞争滥用。各类竞争滥用行为对全球数字贸易发展会产生不利影响。对此，要用正确的方式加以规范约束。然而，各国相关政策法规千差万别，亟待各国携手建立通用国际标准，划出一致的行为红线，避免不顾底线的恶性竞争。

四是要保护数据安全。数字贸易涉及多方面安全问题，数据安全是其中的重要一项。以人工智能领域为例，数据存取法规设定较少的国家和地区的公司，比其他有更高更多数据访问标准的公司缺少数据使用透明度。这种不透明将会引发对数字贸易安全的焦虑，甚至诱发极端预防行为，给数字贸易发展增加障碍。

版式设计：蔡华伟 汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 05 版）

(责编：杨光宇、曹昆)