促进全球服务贸易发展繁荣 推动世界经济尽快复苏

当前，全球范围新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一背景下，中国克服重重困难，举办2020年中国国际服务贸易交易会，意义重大。

9月4日，国家主席习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞，特别强调中国举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。习近平主席深刻指出服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量，明确提出了促进全球服务业开放合作的3点倡议，郑重宣布了中国服务业扩大开放的重要举措，引发国际社会广泛关注。

近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。世贸组织发布的数据显示，服务业已成为全球经济的支柱性产业，占全球国内生产总值的65%，发展中国家三分之二的就业和发达国家五分之四的就业都来自服务业。本届中国国际服务贸易交易会以“全球服务，互惠共享”为主题，旨在以此为契机搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果，为深化服务贸易和投资合作、增强经济社会发展活力贡献智慧和力量。

当今世界正在经历百年未有之大变局，疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。但纵观人类社会发展史，世界经济开放则兴，封闭则衰。服务业因其独特的轻资产、软要素等特点，更加需要开放、透明、包容和非歧视的行业发展生态，更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒，推动跨境互联互通。习近平主席在致辞中倡议“共同营造开放包容的合作环境”“共同激活创新引领的合作动能”“共同开创互利共赢的合作局面”，就是希望各国顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程，加强服务贸易发展对接，创新合作方式，深化合作领域，积极寻求发展利益最大公约数，不断做大“蛋糕”。

面对深刻变化的外部环境，我们决不能被逆风和回头浪所阻，而是要坚定地站在历史正确的一边，继续维护和引领经济全球化。习近平主席宣布中国将建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，拓展特色服务出口基地，充分利用各类平台推动开展政策和经验交流，支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区等切实举措，充分彰显了中国坚定不移扩大对外开放，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局的坚强决心。习近平主席明确宣示中国将积极顺应服务贸易发展实际需要，推动多边、区域等层面服务规则协调，加快数字领域国际合作，积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展，支持组建全球服务贸易联盟等务实行动，充分展示了中国同各国一道不断完善全球经济治理、促进世界经济包容性增长、推动世界经济不断焕发生机活力的坚定信心和责任担当。

人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，相互支持、团结合作是战胜危机的人间正道，以诚相待、普惠共享是促进发展的根本之计。在过去的几个月里，中国人民同世界各国人民一道团结抗疫、共克时艰，共同作出了艰苦卓绝的努力。只要我们齐心协力、携手前行，以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，推动构建人类命运共同体，就一定能迎接世界更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 01 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)