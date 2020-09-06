让服务业开放合作成为推动发展的重要力量

“习近平主席的致辞掷地有声、振奋人心”“我们要为深化服务贸易和投资合作、增强经济社会发展活力贡献智慧和力量”……习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞，在广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，坚持开放包容、创新引领、互利共赢，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。

共同营造开放包容的合作环境

习近平主席在致辞中指出，“中国将坚定不移扩大对外开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口”“我们将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区”。

“习近平主席的致辞，深刻揭示了全球服务贸易发展的基本规律和必然趋势，深刻阐述了当前服务业和服务贸易发展面临的机遇和挑战，坚定宣示了中国愿与世界各国携手共进、合作共赢的立场和决心，我们深受鼓舞、倍感振奋，也深感使命光荣、责任重大。”商务部服贸司司长冼国义表示，商务部将顺应数字经济发展趋势，高水平扩大服务业对外开放，持续加强服务领域国际合作。

“习近平主席在致辞中提出的一系列新举措，展现了中国坚定不移扩大对外开放的决心和信心。”北京市商务局局长闫立刚说，将抓紧研究制定支持打造国家服务业扩大开放综合示范区的具体措施，在更高水平上推动北京服务业发展创新。

“我们要争分夺秒推进监管改革，进一步提升服务贸易便利化水平。”广州海关关长谢松表示，将抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，加快“智慧海关”建设，出台相关举措推动服务贸易发展。

京东数科CEO陈生强说，数字服务正成为服贸领域新的增长点，“我们将继续加强科技研发投入，吸引科技人才和专业人才，为中国数字经济发展贡献力量。”

“支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，让我们深感振奋。”美团副总裁陈荣凯说，这些年，美团充分享受了北京在服务业扩大开放方面的政策红利，将继续加强科技创新，推动首都经济发展。

共同激活创新引领的合作动能

“新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展”“中国愿同各国一道，加强宏观政策协调，加快数字领域国际合作，加大知识产权保护，积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展，推动世界经济不断焕发生机活力。”习近平主席致辞在广大干部群众中引起强烈共鸣。

“数据成为新型生产要素，为实体经济注入新鲜血液。”工信部信息技术发展司司长谢少锋说，将坚持以供给侧结构性改革为主线，推进数字产业发展和传统产业数字化转型，推动数字经济高质量发展。

上海市普陀区文旅局局长周涵嫣表示，要认真学习贯彻落实习近平主席重要讲话精神，持续培育电子竞技、互联网影视、音视频等经济发展新动能，让数字技术成为普陀区文旅产业发展新引擎。

中粮集团董事长吕军表示，面对新冠肺炎疫情给国际经贸往来带来的冲击，各国企业比以往任何时候都需要加强沟通，共创发展机遇。共同激活创新引领的合作动能，将推动世界经济焕发新的活力。

“习近平主席的致辞为我们参与数字经济发展和数字化转型指明了方向。”中兴通讯高级副总裁王翔表示，高科技企业要从多维度着力，积极参与“新基建”，在全球价值链中不断跃升。

“习近平主席致辞进一步展现出中国推动国际经贸合作深化、助力全球服务贸易升级的大国担当与发展信心。”苏宁控股集团董事长张近东表示，作为深耕消费服务行业30年的零售企业，苏宁将用好国际国内两个市场，争取更大发展。

百度首席技术官王海峰表示，将持续加大在人工智能等前沿领域的技术研发与落地实践，携手新型服务贸易产业发展新业态、新模式，加速贸易数字化进程。

“听了习近平主席致辞，我们很受启发。”优必选科技首席品牌官谭旻表示，作为一家人工智能和人形机器人高科技创新企业，优必选要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，创造经济发展新动能。

共同开创互利共赢的合作局面

习近平主席在致辞中指出，“中国克服重重困难，举办这样一场重大国际经贸活动，就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏”“各国要加强服务贸易发展对接，创新合作方式，深化合作领域，积极寻求发展利益最大公约数，不断做大‘蛋糕’。”广大干部群众表示，服贸会搭建平台，让各国人民充分共享服务贸易领域新发展新成果。

“服贸会的举办，顺应了世界经济复苏的迫切需要。”重庆市荣昌区委书记曹清尧表示，荣昌区将适应当前服贸生态，加快恢复食品、医药、陶瓷等消费品工业产能，以生产带贸易、用贸易促生产。

北京市中医局局长屠志涛说，在服贸会上，中医药专区作为公共卫生防疫专区的重要组成部分，向世界展示中医药服务贸易的新业态新消费。中医药产业要坚持创新发展，扩大市场规模，提升服务水平，成为优化服务贸易结构的重要力量。

“习近平主席在致辞中提出的倡议，展现了中国推动开放合作、促进世界经济复苏的智慧与担当。”兰州海关关长李全表示，兰州海关将充分发挥海关职能作用，为促进服务业开放合作贡献智慧。

“作为一家致力于长期在中国发展的全球性企业，高通始终坚信经济全球化与产业协作是发展大势。”高通公司中国区董事长孟樸表示，将继续深化与中国伙伴的合作，共同推进新兴服务贸易发展。

“习近平主席的致辞传递了我国人民与世界各国人民携手努力、共克时艰的决心和智慧，令人鼓舞。”滴滴出行首席执行官程维表示，将坚持创新驱动发展战略，为人们出行和经济社会发展贡献力量。

去哪儿网首席执行官陈刚表示，全球旅游业的复苏需要数字化、智能化的创新驱动。相信通过此次服贸会，数字经济、共享经济的深入合作将为全球更多旅游企业带来活力。

浙江省丽水市庆元县经济商务局局长刘利明表示，疫情防控期间，线上购物网站流量激增，庆元县着力发展数字经济，推进香菇企业往线上发展、往海外发展。下一步，将继续扎实做好为企业服务，推动更多商品走出国门。

（本报记者杜海涛、罗珊珊、余建斌、王政、王君平、王珂、齐志明、韩鑫、贺勇、贺林平、巨云鹏、常碧罗、方敏）

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 01 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)