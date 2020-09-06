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第一书记龙有平：村子亮了 人心齐了

赵晶 孙阳 高亚永

2020年09月06日16:46 来源：人民网-财经频道

真心真意为百姓的东岗村驻村第一书记龙有平（贾翔 摄）

“我叫龙有平，龙是中国龙的龙……”一身警服，声音洪亮，走路带风是龙有平留给记者的第一印象。2018年3月，云南省公安厅交通警察总队派驻龙有平任云南省澜沧县东回镇东岗村驻村第一书记，并挂职东回镇党委副书记。

“记得刚来村里的时候也是雨季，路上都是泥巴，走路进去都很困难。通过两年多来的基础设施的配套投入，现在村里水泥路已经通到老百姓家门口。”

“我用一个月的时间，把16个村民小组全走一遍，跟小组干部接触，跟老百姓开群众会，那个时候一到晚上全部是黑漆漆的，没有一个小组有灯。2019年，东岗村新建太阳能路灯205盏，其中包含总队定点帮扶新建的155盏。”

“村子亮起来了，人心聚起来了，晚上也能出来溜溜弯，串串门，跳跳广场舞，人人心里亮堂堂的。”越来越多的村民开始嫌原来手机屏幕小了，正是这个细节，让龙有平看到，硬件改善已经逐步地让村民们的思想观念也在发生改变，生活方式慢慢向城市靠拢，这是龙有平感到很欣慰的变化。

“立足交管职能，落地了一大批交通安全科技管控系统，实施交通管理‘千灯万带’‘五小工程’，这是云南交警驻村扶贫工作中浓重的一笔。”龙有平介绍，澜沧县仅2017年就发生了4起一次死亡3人以上较大交通事故（占全普洱市的三分之二），因交通事故致人死亡数达67人，于是受省、市约谈批评，老百姓因道路交通事故致贫、返贫的情况时有发生。通过一系列交通安全管理方面帮扶，驾驶人遵守交通法规的意识明显提高，群众安全出行意识明显提升，澜沧县交通安全形势趋于平稳向好。2018年至今，澜沧县未发生死亡3人以上较大交通事故，“两客一危”等重点车辆交通违法和事故发生率明显遏制。2019年投入560万元的澜沧县道路交通安全科技管控项目二期工程即“农村道路综合管控项目”也已完成。

在扶贫一线，面对部分村民脱贫内生动力不足的现实问题，“扶志”与“扶智”显得格外迫切。龙有平说，由交警总队宣传教育处协调企业投入音响设备组建的村文艺队已经十分活跃。东回作为摆舞之乡，村民以超乎想象的创作能力，推出了交通安全宣传快板、扫黑除恶、禁毒防艾等主题的文艺作品，镇上还依托文艺队举办了“红歌大赛”，既丰富了村民的精神文化生活，又极大地提振了村民决胜脱贫的信心。

通过扶贫党建双推进系列活动，宣传党的政策，参与精准扶贫，建强基层组织，推动乡村善治，农村党员找回了应有的荣誉感、归属感，党员的先锋模范作用在基层脱贫攻坚的具体事务中都得到了充分发挥，尤其是新冠肺炎疫情发生以来，层层动员之后，党员在抗疫一线冲锋在前，为疫情防控工作提供了坚强的保障。

扶贫艰辛、驻村艰苦，龙有平用真心赢得了村民真感情，大家把他当成亲人看待。“希望乡亲们越来越好，日子越过越红火！”这就是龙有平的心愿。

(责编：栗翘楚、孙阳)