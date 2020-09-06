“大道康庄——人民网全媒体调研行”走进云南

走进西南联大 读懂家国情怀

赵晶 孙阳 高亚永

2020年09月06日16:51 来源：人民网-财经频道

在中国，有这样一所大学，只存在了短短八年零八个月，却诞生了172位院士，8位“两弹一星”元勋，2位诺贝尔奖得主，9位党和国家领导人，成为中国高等教育史上的一个传奇。

它，就是在抗日战争炮火洗礼中成长起来的国立西南联合大学。

8月17日，“大道康庄”人民网全媒体调研行云南团记者走进西南联大旧址，追忆那个大学精神闪耀的时代。

1937年“七七事变”后不久，平津陷落。8月，北京大学、清华大学和南开大学陆续南迁。1938年，三校在昆明联合组建国立西南联合大学。1946年抗战胜利后，联大“胜利关闭”，三校各自北归复校。如今，西南联大旧址保留了西南联大原教室、“一二·一”运动四烈士墓、革命烈士纪念碑、闻一多先生衣冠冢等历史遗存。

在西南联大博物馆入口能够看到四个大字“刚毅坚卓”。这既是西南联大的校训，又是师生八年日常学习和生活的真实写照。

在那个战火连天的时代，昆明不是世外桃源。加之物资匮乏，通货膨胀，货币一再贬值，师生们生活极其艰苦。

校长梅贻琦卖光了所有值钱家当，一部分用以置办学校。然而他自己一家人在昆明的生活日渐拮据，梅贻琦的夫人要上街摆摊卖米糕补贴家用。

当日军飞机来袭，师生们一边向郊外躲避，一边就地学习，学业未曾耽误。

所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。西南联大在昆八年，大师云集，名家荟萃，在极度简陋和艰苦的环境中，“同无妨异，异不害同，五色交辉，相得益彰”，精诚团结，弦歌不辍。叶企孙、吴有训、华罗庚、陈省身、吴大猷、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰等一大批名师巨匠，倾心治学研究，坚持为国育才。联大前后有1100多爱国学子舍身报国，投笔从戎，志愿应征入伍奔赴抗日前线，在世界反法西斯战争及中国抗日战争史上写下了光辉的篇章。

2020年1月20日，正在云南考察的习近平总书记，来到国立西南联合大学旧址，参观西南联大博物馆等，了解抗战期间西南联大师生教书救国、读书报国的光荣历史。习近平总书记深有感触地说，国难危机的时候，我们的教育精华辗转周折聚集在这里，形成精英荟萃的局面，最后在这里开花结果，又把种子播撒出去，所培养的人才在革命建设改革的各个历史时期都发挥了重要作用。

今天，人们形容西南联大，最常用的两个词是“大师云集”和“群星璀璨”。今天，人们谈论大学精神，仍常常以西南联大作为例证。

西南联大诞生于抗战烽火中，从北京、天津到长沙，再到昆明，师生穿越战火，不畏难，不退缩，离乡背井，长途跋涉，为找一个能专心学术、实现理想的一方净土，为了延续文化血脉，培养后备人才。西南联大师生在战火中虽颠沛流离但仍保持信念、弦歌不辍，那种舍我其谁的家国情怀，亦是这个时代所有大学的典范。

西南联大走进了历史，却留存在中国人的精神世界里。

(责编：栗翘楚、孙阳)