“大道康庄——人民网全媒体调研行”走进云南

记者手记:奔跑的拉祜族青年和他的深夜来电

孙阳

2020年09月06日16:54 来源：人民网-财经频道

见到扎培，已经是“大道康庄——人民网全媒体调研行”云南报道团采访的尾声。然而，他在山间奔跑的身影和那个深夜来电，却成为我此行最深刻的记忆。

8月21日，云南省西南部的勐海县，雨季中难得的一日艳阳天。我和报道团的成员们从勐海县城出发，去往布朗山乡曼囡村曼班三队——一个典型的“直过民族”拉祜族聚居村，全村17户64人均为建档立卡贫困户。

从县城到村子里，近两个小时车程，大部分是盘山崎岖的山路，起初，我们很难想象这里可以通电、联网，我们更好奇，这里的人是以一种怎样的状态成长和生活。

“强烈建议你们去曼班三队看看，尤其希望你们报道好他的事迹。”勐海县委书记洪国正在接受人民网报道团专访时给出了这个建议。洪国正口中的“他”，并不是扎培，而是被称为拉祜村寨筑梦人的罗志华。

2015年12月，勐海县畜牧兽医工作站高级兽医师罗志华，被派到布朗山乡曼囡村委会曼班三队，担任驻村扶贫工作组组长。到今天，他依然与曼班三队拉祜族群众待在一起，不愿意离开。有人说，他将现代文明社会的火种带进村里，点燃了原始封闭的拉祜族群众心底的热情，带着他们跨越千年，融入了现代文明社会。

去曼班三队，我们是奔着罗志华而去的。

采访团到达曼囡村曼班三队时，正是午后太阳最辣的时间，罗志华在村口迎接我们，他身边，还站着一个皮肤黝黑、清瘦却感觉浑身有劲儿的小伙儿。

“书记给我打过几次电话，说我的驻村工作可以结束了，问我愿不愿意回县城。可我答应村民的事情还没有办完呢，尤其是养猪场，我最了解情况，我想把它再做大点。而且，我还得再带带这些年轻人，他们将来得接班啊！”在跟报道团讲述的同时，罗志华转身望向身边那个年轻人。

他有些害羞，抓了抓自己的头发。

“小伙子，介绍下你自己，给我们讲讲你的生活怎么样？”采访团带队领导孙海峰觉得这个青年身上有故事，把采访话题转向他。

“我叫扎培……”

由原始社会跨越几种社会形态过渡到社会主义社会的“直过民族”，实现了一步跨千年，却仍然有很多东西需要进一步提升和跨越，语言，就是最大的难题。扎培上过小学，能用简单的汉语交流，但是依然害羞，自我介绍只说出了自己的名字。

罗志华告诉我们，扎培是他重点培养的致富带头人，尤其是对他组织能力、语言交流、知识学习、种养殖技术的培养。

去年，拉祜族青年扎培买了一辆自己心仪已久的摩托车（贾翔 摄）

“扎培是个有上进心的青年，他现在经常组织召开群众大会，把我们党和政府的好政策、新政策讲给大家。”罗志华说，在扫盲教学中，扎培会定期给村民们上课，用汉语和拉祜语教学。

当采访即将结束时，大雨突然而至。“一起去我家里看看吧！”一直不怎么说话的扎培对大家说。

扎培的家还是传统的拉祜族桩上竹楼，屋内陈设也很简单：两间屋子、几把凳子、两张床，简单的灶台还在烧柴……扎培和妻子与自己的父母住在一起，进屋后一家人热情地为我们倒好了热茶。

回到家的扎培显然放松了许多，终于打开了自己的话匣子。“这5年的时间，我们这里变化很大。我们家队长对我很好，教我养猪、种粮食，还带我一起学习。”扎培说，他想成为像罗志华那样的人，带村里的老百姓一起致富。

我们和扎培一家围坐在炉火旁，聊了许久。他告诉我们，他学会了用微信，和妻子就是在微信群里认识的，他也喜欢网上购物，快递可以送到村委会，很方便。

人民网记者与扎培一家人的合影（贾翔 摄）

我们一直聊到雨停，天色也暗了下来。大家起身告别，我们也准备乘车返回县城。

正当我们走到村口准备上车时，扎培突然从远处奔跑着追过来，他把我拉到一边，“我们加个微信吧，如果你看到有什么好的知识和技术，能不能分享给我？”扎培说。

我问他，你想学什么？扎培告诉我，村里的茶树还没有完全开发，大家还不太懂种茶技术，村里的茶不如隔壁山卖的好。

“我想也通过手机学习一些种植养殖的技术嘛，这样可以更好地讲给大家。”临别时，我两加了微信好友。路上，我琢磨着有哪些茶叶种植方面的专家和朋友，可以推荐给扎培。

第二天晚上将近十二点的时候，我的微信突然弹出了一个视频通话。很意外的，是扎培。

“你还在忙吗？明天我们村子里有个节日的庆祝，你和你的朋友一起来吧，我们一起再聊聊天，可以吗？”

调研采访还有行程安排，很遗憾我们没能返回村寨，加入他们欢乐的节日庆祝中。但扎培的上进、善良和真诚，还是触碰到了我，有感慨，也有感动。

更重要的是，这两个采访之外的细节，所折射的不仅有大山深处“直过民族”与生俱来的淳朴、好客和善良，更是以拉祜族青年扎培为代表的“直过民族”新一代青年，对摆脱贫困、融入社会、提升自我、奔向新生活的渴望与奋斗。

通过共同努力，曼班三队已经于2018年实现整村脱贫，现在正开启新生活和新奋斗。我相信，因为有扎培这样“直过民族”新青年的存在，他们的生活一定会更美好，我们也期待，在不远将来的某一天，我们一起相聚在北京或云南，为新生活干杯！

(责编：栗翘楚、孙阳)