俞敏洪：线上线下融合为教育行业带来新发展机遇

9月5日，新东方教育科技集团董事长俞敏洪出席2020年中国国际服务贸易交易会国际教育服务贸易论坛并发表主题演讲。他在演讲中分析了疫情给教育带来的直接影响，并详细阐述了他眼中后疫情时代教育发展新挑战和新机遇。

俞敏洪表示，疫情给教育带来的直接影响主要包括四个方面，一是在应急情况下开启了“停课不停学”,疫情中在线教育的优势和缺点变得更加清晰；二是疫情使得家长陪伴孩子的时间增加，亲子关系也由此冲突频现，家庭教育问题更加凸显；三是全球疫情爆发，导致了留学选择与教育交流基本停滞，这给新东方等具有留学相关业务的公司带来一定冲击；四是教育行业出现洗牌和整合的局面，在线教育机构获得加速发展。

在俞敏洪看来，由于资本等因素的推动，民办教育在教育与科技的结合方面进行了大量的研发投入，也取得一定的成果。未来公立学校要使用的教育与科技结合得最好的产品和系统很可能就来自民间，这就推动了中国教育领域的融合，不仅可以提升教育服务的质量，也能促进中国教育的均衡。

“在面对新挑战的同时，疫情实际上引发了人们对教育的反思，客观推动教育进步和革新，也带来了新发展机遇。”俞敏洪指出，疫情使人们意识到健康卫生教育、安全教育与生命教育的重要性，更加关注家庭教育、亲子关系等教育议题，也更加意识到科技在教育领域中的重要作用，借助科技成果和互联网，把不可能的教育变为可能。

从教育手段的变革来看，俞敏洪认为，人工智能、大数据分析等将会在教育领域广泛应用，未来纯线上、纯线下的教育都会继续存在，但线上线下融合的OMO模式或将成为主流。此外，教育产业链的垂直分工将更加专业，技术平台、支持工具、内容服务等会更加精细化。教育形态上则会出现多种层面的融合，如学校教育和民间教育的结合、家庭教育和在线内容的结合、知识教育和人格教育的结合等等。在AI、5G、区块链技术助力下，未来教育评价方式也会从单一结果评价变为过程、结果多维评价，对学生的能力定义将会更加公正。（牛广文）

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